Eduardo Bolsonaro demonstra apoio a senador que brigou com Nikolas

Após um atrito com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Jorge Seif (PL-SC) recebeu o apoio de Eduardo Bolsonaro, que recentemente também protagonizou uma discussão com o mineiro.

O racha tem como pano de fundo a votação do veto ao PL da Dosimetria, que foi incluído na pauta do Congresso Nacional um dia após Nikolas se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Seif publicou uma indireta ao deputado e escreveu que “pressão de internet é ótima para like e monetização, mas não é efetiva”.

O mineiro se revoltou com o post e enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp da oposição no Congresso, chamando Seif de “vagabundo”. O senador cobrou que Nikolas repita a ofensa “olho no olho”.

Apoio de Eduardo

Seif fez um novo post na tarde desta sexta-feira (10/4), dizendo que “não se omite” e se colocando como impulsionador da pauta do PL da Dosimetria no Congresso.

Eduardo Bolsonaro republicou a publicação e escreveu: “Parabéns, Sen. Seif. Você foi fundamental para pautar a derrubada do veto da dosimetria”.

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O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas públicas a Nikolas nos últimos dias, acusando-o de negociar o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição a Lula (PT) na disputa presidencial.