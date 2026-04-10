Assine
overlay
Início Política
RACHA NO BOLSONARISMO

Eduardo Bolsonaro demonstra apoio a senador que brigou com Nikolas

Racha tem como pano de fundo a inclusão da votação do veto ao PL da Dosimetria na pauta do Congresso Nacional

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
10/04/2026 19:35

compartilhe

SIGA
×
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira crédito: SAUL LOEB / AFP e Leandro Couri/EM/D.A.Press

Após um atrito com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Jorge Seif (PL-SC) recebeu o apoio de Eduardo Bolsonaro, que recentemente também protagonizou uma discussão com o mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O racha tem como pano de fundo a votação do veto ao PL da Dosimetria, que foi incluído na pauta do Congresso Nacional um dia após Nikolas se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Seif publicou uma indireta ao deputado e escreveu que “pressão de internet é ótima para like e monetização, mas não é efetiva”.

O mineiro se revoltou com o post e enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp da oposição no Congresso, chamando Seif de “vagabundo”. O senador cobrou que Nikolas repita a ofensa “olho no olho”.

Leia Mais

Apoio de Eduardo

Seif fez um novo post na tarde desta sexta-feira (10/4), dizendo que “não se omite” e se colocando como impulsionador da pauta do PL da Dosimetria no Congresso.

Eduardo Bolsonaro republicou a publicação e escreveu: “Parabéns, Sen. Seif. Você foi fundamental para pautar a derrubada do veto da dosimetria”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas públicas a Nikolas nos últimos dias, acusando-o de negociar o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição a Lula (PT) na disputa presidencial.

Tópicos relacionados:

dosimetria eduardo-bolsonaro nikolas nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay