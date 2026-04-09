Alcolumbre marca data para votar veto de Lula ao PL da Dosimetria
Se promulgada, proposta deve reduzir pena do ex-presidente Jair Bolsonaro
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O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para 30 de abril a votação do veto do presidente Lula (PT) ao PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pela trama golpista.
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O projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, beneficia principalmente os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, no ataque à sede dos Três Poderes em Brasília (DF).
Porém, o texto pode reduzir também a pena de Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por liderar a tentativa de golpe. Atualmente, a previsão é que o ex-presidente migre para o regime semiaberto em 2033, e estima-se que o PL da Dosimetria pode reduzir esse tempo pela metade. A calibragem final será feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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Pressão da extrema direita
Tentar reverter o veto de Lula virou prioridade para a extrema direita bolsonarista. Ontem, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se reuniu com Alcolumbre para pedir a aceleração da votação do veto.
Lula vetou integralmente a proposta, que pode ser promulgada pelo Congresso caso haja maioria absoluta (pelo menos 257 votos da Câmara e 41 do Senado).
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A sessão do Congresso de 30 de abril será exclusivamente para debater o veto ao PL.