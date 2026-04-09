Assine
overlay
Início Política
CONGRESSO NACIONAL

Alcolumbre marca data para votar veto de Lula ao PL da Dosimetria

Se promulgada, proposta deve reduzir pena do ex-presidente Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
09/04/2026 18:00

compartilhe

SIGA
×
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP) crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para 30 de abril a votação do veto do presidente Lula (PT) ao PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pela trama golpista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, beneficia principalmente os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, no ataque à sede dos Três Poderes em Brasília (DF).

Porém, o texto pode reduzir também a pena de Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por liderar a tentativa de golpe. Atualmente, a previsão é que o ex-presidente migre para o regime semiaberto em 2033, e estima-se que o PL da Dosimetria pode reduzir esse tempo pela metade. A calibragem final será feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Mais

Pressão da extrema direita

Tentar reverter o veto de Lula virou prioridade para a extrema direita bolsonarista. Ontem, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se reuniu com Alcolumbre para pedir a aceleração da votação do veto.

Lula vetou integralmente a proposta, que pode ser promulgada pelo Congresso caso haja maioria absoluta (pelo menos 257 votos da Câmara e 41 do Senado).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sessão do Congresso de 30 de abril será exclusivamente para debater o veto ao PL.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro bolsonaro congresso davi-alcolumbre dosimetria golpe lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay