Simões tira 'Aqui o trem prospera' e adota novo slogan para o governo

O governador Mateus Simões (PSD) alterou o slogan do governo de Minas Gerais, que antes era “Aqui o trem prospera” e, a partir desta quarta-feira (20/5), passa a ser “Minas é pra frente”.

A nova frase ainda não foi divulgada nas redes oficiais do governo, mas um site já exibe a campanha acompanhada por publicidade da atual gestão, que começou com Romeu Zema (Novo) em 2019.

“Você já sabe: um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas, com o seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa”, diz um áudio da campanha.

Os pagamentos das parcelas da dívida ficaram suspensos entre 2018 e 2022 por medida liminar do Supremo Tribunal Federal (STF). A interrupção fez a dívida crescer 63% durante o governo Zema e ultrapassar R$ 200 bilhões no fim do ano passado.

Herdeiro político de Zema, Simões é pré-candidato à reeleição e tem pregado a continuidade do trabalho enquanto exalta feitos da gestão. A partir de 4 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe publicidade institucional, por ser ano eleitoral.

‘Minas é pra frente’

O site do novo slogan anuncia destaques do governo nas áreas da educação, saúde, segurança pública e infraestrutura.

O governo diz ter formado quase 80 mil alunos por meio do programa Trilhas de Futuro, lançado em 2021, além de outros 100 mil que estão em formação. Na segurança pública, afirma ter reduzido em 62% os crimes violentos, além de ter aumentado o investimento na segurança pública em 60%.

Já na saúde, o destaque vai para a política “Opera Mais, Minas Gerais”, que investiu R$ 372 milhões até o final de 2024 para a promoção de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, na infraestrutura, o governo se orgulha das obras do Metrô de Belo Horizonte, que inaugurou a estação Novo Eldorado, em Contagem, e promete inaugurar a estação do Barreiro em breve.

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‘Minas é pra frente’ é o terceiro slogan da gestão Zema-Simões. O primeiro foi “Governo diferente, estado eficiente”, substituído por “Aqui o trem prospera” em agosto de 2025.

