Cleitinho vira possível candidato à Presidência em meio a crise de Flávio

A cúpula do Republicanos cogita lançar o senador Cleitinho Azevedo (MG) à disputa pela Presidência da República em meio à crise da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Cleitinho hoje é pré-candidato ao governo de Minas Gerais e lidera as pesquisas de intenção de votos, mas aparece como possível alternativa da direita caso a pré-campanha de Flávio seja desidratada.

A reportagem do Estado de Minas procurou a assessoria do senador mineiro para saber a que pé anda a possibilidade. A resposta foi que, até o momento, “a situação está com o partido”.

Flávio Bolsonaro em crise

Flávio foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para disputar o Palácio do Planalto e rapidamente se consolidou como principal nome da oposição ao presidente Lula (PT).

O senador carioca vivia momento de crescente nas pesquisas de intenção de voto quando o site Intercept Brasil revelou a relação dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Flávio negociou o investimento do banqueiro de pelo menos R$ 61 milhões no filme “Dark Horse”, que conta a história de seu pai.

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Nessa terça-feira (19), o “01” ainda admitiu que visitou Vorcaro no fim de 2025, após o dono do Master ter sido preso pela primeira vez. As revelações estremeceram a pré-candidatura e geraram incerteza sobre as chances de Flávio fazer frente a Lula em outubro.

