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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho vira possível candidato à Presidência em meio a crise de Flávio

Senador lidera pesquisas para o governo de Minas Gerais, mas pode mudar plano devido ao cenário nacional

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
20/05/2026 21:39

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Senador Cleitinho Azevedo afirmou que vai conversar com os deputados estaduais para que a PEC que extingue a consulta popular para venda de empresas estatais não seja aprovada
Possibilidade é avaliada pelo Republicanos, partido de Cleitinho crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cúpula do Republicanos cogita lançar o senador Cleitinho Azevedo (MG) à disputa pela Presidência da República em meio à crise da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Cleitinho hoje é pré-candidato ao governo de Minas Gerais e lidera as pesquisas de intenção de votos, mas aparece como possível alternativa da direita caso a pré-campanha de Flávio seja desidratada.

A reportagem do Estado de Minas procurou a assessoria do senador mineiro para saber a que pé anda a possibilidade. A resposta foi que, até o momento, “a situação está com o partido”.

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Flávio Bolsonaro em crise

Flávio foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para disputar o Palácio do Planalto e rapidamente se consolidou como principal nome da oposição ao presidente Lula (PT).

O senador carioca vivia momento de crescente nas pesquisas de intenção de voto quando o site Intercept Brasil revelou a relação dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Flávio negociou o investimento do banqueiro de pelo menos R$ 61 milhões no filme “Dark Horse”, que conta a história de seu pai.

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Nessa terça-feira (19), o “01” ainda admitiu que visitou Vorcaro no fim de 2025, após o dono do Master ter sido preso pela primeira vez. As revelações estremeceram a pré-candidatura e geraram incerteza sobre as chances de Flávio fazer frente a Lula em outubro.

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