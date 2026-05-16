Ala de Flávio já se vê majoritária no ‘PL de Valdemar’

Ainda se fala muito em Brasília no “PL do Valdemar”, em referência ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Mas a ala mais ideológica da legenda, hoje orbitando em torno de Flávio Bolsonaro, avalia ter maioria folgada dentro do partido.

A conta feita por esse grupo é a de que Valdemar controla diretamente não mais que 15 dos atuais 97 deputados federais do PL.

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Valdemar não se preocupa com essa matemática, desde que siga na presidência da legenda e mantenha uma bancada numerosa na Câmara.