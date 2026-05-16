Ala de Flávio já se vê majoritária no ‘PL de Valdemar’
Nos bastidores, parlamentares relativizam o poder do presidente da legenda
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Ainda se fala muito em Brasília no “PL do Valdemar”, em referência ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Mas a ala mais ideológica da legenda, hoje orbitando em torno de Flávio Bolsonaro, avalia ter maioria folgada dentro do partido.
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A conta feita por esse grupo é a de que Valdemar controla diretamente não mais que 15 dos atuais 97 deputados federais do PL.
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Valdemar não se preocupa com essa matemática, desde que siga na presidência da legenda e mantenha uma bancada numerosa na Câmara.