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Ala de Flávio já se vê majoritária no ‘PL de Valdemar’

Nos bastidores, parlamentares relativizam o poder do presidente da legenda

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/05/2026 06:37

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Ala de Flávio já se vê majoritária no ‘PL de Valdemar’
Ala de Flávio já se vê majoritária no ‘PL de Valdemar’ crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Ainda se fala muito em Brasília no “PL do Valdemar”, em referência ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Mas a ala mais ideológica da legenda, hoje orbitando em torno de Flávio Bolsonaro, avalia ter maioria folgada dentro do partido.

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A conta feita por esse grupo é a de que Valdemar controla diretamente não mais que 15 dos atuais 97 deputados federais do PL.

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Valdemar não se preocupa com essa matemática, desde que siga na presidência da legenda e mantenha uma bancada numerosa na Câmara.

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