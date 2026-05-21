Cleitinho leva pizza para Alcolumbre e pede que Master ‘não acabe em pizza’

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) levou uma caixa de pizza nessa quarta-feira (19/5) para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pediu a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Banco Master, “para que essa questão não termine em pizza”.

O pedido vem em meio à crise na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República pela revelação do envolvimento dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Aliado de Flávio Bolsonaro, Cleitinho disse que o carioca deve ser convocado à CPMI “para que possa esclarecer essa questão do filme”. Também citou as acusações de envolvimento com o escândalo dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Kassio Nunes Marques também tem o nome citado nas investigações, mas não foi lembrado pelo senador.

“Uma coisa que eu tento ser na vida pública é menos hipócrita e demagogo. Porque, em novembro do ano passado, o presidente do Banco Master foi preso. Aí saiu toda a situação do Dias Toffoli, do Tayayá. Do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E vários parlamentares, como eu, começaram a espernear para fazer a CPMI [do Master]”, discursou Cleitinho, nessa quarta-feira (20/5), no Senado.

O mineiro pediu a Alcolumbre que a CPMI seja instalada “o mais rápido possível”, para “separar o joio do trigo”. O presidente do Senado vê diversos aliados serem acusados de envolvimento com o esquema e resistirem aos pedidos de CPMI.

Cleitinho para presidente?

Diante da crise em torno de Flávio Bolsonaro, o nome de Cleitinho passou a ser cotado pelo Republicanos como possível candidato à Presidência da República. A assessoria do senador disse que a questão “ainda está com o partido”, mas a possibilidade pode andar a depender dos resultados de Flávio Bolsonaro nas próximas pesquisas de intenção de voto.

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Atualmente, Cleitinho é pré-candidato ao governo de Minas Gerais e lidera todas as pesquisas. A saída do pleito estadual só deve se consumar diante de chances reais de liderar a oposição no país.

