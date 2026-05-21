Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Cleitinho lidera corrida para governo, mas cenário sem ele fica indefinido

Levantamento da Real Time Big Data mostra vantagem do senador em todos os cenários e vitória em simulações de segundo turno

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
21/05/2026 16:07

compartilhe

SIGA
×
Senador Cleitinho (Republicanos)
Senador Cleitinho (Republicanos) é pré-candidato a governador de Minas Gerais crédito: SENADO/REPRODUÇÃO

Pesquisa estimulada realizada pela Real Time Big Data, nos dias 19 e 20 deste mês, indica liderança isolada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais. No principal cenário testado, com todos os pré-candidatos, ele aparece com 35% das intenções de voto, bem à frente do senador Rodrigo Pacheco (PSB), com 15%, e do ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), que tem 14%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na sequência, figuram o atual governador, Mateus Simões (PSD), com 11%, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, com 6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.


Leia Mais

A vantagem de Cleitinho aumenta sem a  presença de Pacheco, que já comunicou a aliados que não pretende disputar o governo de Minas.  Nesse cenário, o senador sobe para 39%, enquanto Kalil vai a 17% e Simões a 13%. Na simulação sem Pacheco e sem Azevedo, o senador atinge 41%, consolidando a dianteira.

O quadro também se altera sem a presença de Cleitinho, que ainda não confirmou oficialmente se vai ou não participar da disputa.  Nesse caso, há empate técnico entre Kalil (24%), Simões (21%) e Azevedo (19%). 

Nas simulações de segundo turno, Cleitinho venceria todos os adversários testados.

Apesar disso, os principais pré-candidatos enfrentam índices elevados de rejeição. Kalil lidera nesse quesito, com 43% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Cleitinho aparece logo atrás, com 42%, seguido por Pacheco, com 35% e Simões com 26%

O levantamento também mediu a avaliação do governo estadual. A gestão de Simões, que assumiu o governo do estado no dia 22 de março, com a renúncia de Romeu Zema (Novo),  tem aprovação de 58% dos entrevistados, enquanto 33% desaprovam. Na avaliação qualitativa, 29% consideram o governo ótimo ou bom, e 39% o classificam como regular.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, onde duas vagas estarão em disputa em 2026, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera em todos as simulações.  Ela aparece com 22% em um dos cenários testados, com a presença do ex-governador Aécio Neves (PSDB), que aparece em segundo com 15%, seguido pelo ex-secretário da Casa Civil do governo de Minas, Marcelo Aro (Podemos), que tem 14%, e pelo deputado federal  Domingos Sávio, do PL, que aparece com 10%. 

Em outra simulação, ela mantém a dianteira, com 20%, enquanto Aro (13%), Aécio (12%) e Carlos Viana (12%) aparecem tecnicamente empatados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram entrevistados 1.600 eleitores em Minas Gerais. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é MG-07299/2026.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay