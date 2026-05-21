Cleitinho lidera corrida para governo, mas cenário sem ele fica indefinido

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pesquisa estimulada realizada pela Real Time Big Data, nos dias 19 e 20 deste mês, indica liderança isolada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais. No principal cenário testado, com todos os pré-candidatos, ele aparece com 35% das intenções de voto, bem à frente do senador Rodrigo Pacheco (PSB), com 15%, e do ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), que tem 14%.



Na sequência, figuram o atual governador, Mateus Simões (PSD), com 11%, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, com 6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.





A vantagem de Cleitinho aumenta sem a presença de Pacheco, que já comunicou a aliados que não pretende disputar o governo de Minas. Nesse cenário, o senador sobe para 39%, enquanto Kalil vai a 17% e Simões a 13%. Na simulação sem Pacheco e sem Azevedo, o senador atinge 41%, consolidando a dianteira.

O quadro também se altera sem a presença de Cleitinho, que ainda não confirmou oficialmente se vai ou não participar da disputa. Nesse caso, há empate técnico entre Kalil (24%), Simões (21%) e Azevedo (19%).

Nas simulações de segundo turno, Cleitinho venceria todos os adversários testados.

Apesar disso, os principais pré-candidatos enfrentam índices elevados de rejeição. Kalil lidera nesse quesito, com 43% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Cleitinho aparece logo atrás, com 42%, seguido por Pacheco, com 35% e Simões com 26%

O levantamento também mediu a avaliação do governo estadual. A gestão de Simões, que assumiu o governo do estado no dia 22 de março, com a renúncia de Romeu Zema (Novo), tem aprovação de 58% dos entrevistados, enquanto 33% desaprovam. Na avaliação qualitativa, 29% consideram o governo ótimo ou bom, e 39% o classificam como regular.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, onde duas vagas estarão em disputa em 2026, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera em todos as simulações. Ela aparece com 22% em um dos cenários testados, com a presença do ex-governador Aécio Neves (PSDB), que aparece em segundo com 15%, seguido pelo ex-secretário da Casa Civil do governo de Minas, Marcelo Aro (Podemos), que tem 14%, e pelo deputado federal Domingos Sávio, do PL, que aparece com 10%.

Em outra simulação, ela mantém a dianteira, com 20%, enquanto Aro (13%), Aécio (12%) e Carlos Viana (12%) aparecem tecnicamente empatados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram entrevistados 1.600 eleitores em Minas Gerais. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é MG-07299/2026.