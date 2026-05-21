Flávio Bolsonaro grita que quer Vorcaro em CPMI e que não tem nada a temer

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu, na tribuna do Congresso Nacional, que o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, esclareça em uma possível Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master as relações que tem com ele mesmo, com o atual presidente Lula (PT) e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo ele, “não tem nada a temer”.

A declaração foi feita aos gritos durante sessão mista realizada nesta quinta-feira (21/5), que tem em pauta a análise dos vetos do presidente da República à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, e se faz após divulgação de áudio que comprova acordo milionário entre Vorcaro e Flávio para financiamento de filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “Dark Horse”.

Há dois pedidos de abertura de comissões com as assinaturas necessárias na mesa diretora, tanto da base governista quanto da oposição. Conforme prevê o regimento interno, a abertura desse tipo de comissão deve ser automática na próxima sessão conjunta do Congresso após o requerimento atingir o apoio de 27 senadores e 171 deputados.

No início da sessão, porém, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), argumentou que leria os pedidos quando quisesse e que a abertura de uma Comissão seria de sua escolha.

A instalação é uma esperança para parlamentares de direita, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que avaliou que a investigação parlamentar é necessária para evitar “vazamentos seletivos” das fraudes da instituição financeira, o que, na visão dele, são “usados convenientemente para atingir um lado político em pleno ano eleitoral”. Já outros avaliam que a comissão pode mitigar efeitos causados pela divulgação do elo Flávio-Vorcaro.

Na tribuna, o “filho 01” do ex-presidente argumentou que quer uma investigação parlamentar sobre as relações do antigo dono do Master, que foi preso preventivamente pela Polícia Federal, uma vez que “não tem nada a esconder”. Ele argumentou que quer que o próprio Vorcaro explique aos parlamentares sobre suas relações.

Segundo ele, o financiamento que o empresário fez com o filme não se compara com “corrupção do PT”. Na sustentação, ele citou escândalos de corrupção na Petrobras, crise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e suspeita de fraude envolvendo o filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”.

“Esse é o lado da corrupção. Do outro lado está o presidente Bolsonaro receber o investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta. Esse lado não tem nada de errado”, defendeu.

Ainda na tribuna, o pré-presidenciável defendeu sua candidatura: “Vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil!”, disse, animado. E finalizou: “Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais quatro anos de PT”.

Após a divulgação do áudio de cobrança de R$ 134 milhões, valor do qual Flávio afirmou que havia atrasado no pagamento, e por isso o contato, o senador confirmou que recebeu parte do pagamento. Segundo ele, o contato foi feito “quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro”. Uma nota da produtora, porém, negou que tenha recebido o dinheiro.

Na ocasião, ele afirmou que “não promoveu encontros privados fora da agenda”. No entanto, ele voltou atrás e admitiu que se encontrou com Vorcaro, na casa dele, após a prisão do empresário, em novembro de 2025, para encerrar o contrato. A viagem foi reembolsada pelo Senado em R$ 2.540,09.

Investimento pesado de Vorcaro

O filme é produzido pela Go Up Entertainment Ltda, empresa que só foi regulamentada na Agência Nacional do Cinema (Ancine) após ter firmado contrato milionário, conforme consulta do Estado de Minas. Do total acordado, o empresário chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção do longa, que conta com grandes nomes da produção hollywoodiana, como o ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus em “A Paixão de Cristo”, no papel de Jair Bolsonaro.

Em entrevista à TV Globo e ao Globonews, Karina Gama, dona da Go Up, afirmou que o orçamento já utilizado no filme é de US$ 13 milhões – o que equivale a aproximadamente R$ 65,65 milhões. Com isso, o montante transferido pelo empresário representa cerca de 92% do orçamento atual da produção.

Karina ainda argumentou que todo o dinheiro usado no filme veio do fundo Heavensgate, que é sediado nos Estados Unidos e administrado pelo advogado Paulo Calixto, aliado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio e filho de Jair.

Investigações da Polícia Federal (PF) indicam que a empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Vorcaro, foi a fonte de recursos para o filme. Outra linha de investigação suspeita que o dinheiro investido pode ter custeado a estadia de Eduardo nos Estados Unidos.

Impacto no eleitorado

A ligação de Flávio com Vorcaro foi vista com maus olhos pelo eleitorado. Com a divulgação, as intenções de votos no bolsonarista caíram. Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na terça-feira (19/5) mostra que Flávio caiu 5,4 pontos percentuais nas intenções de voto, totalizando 34,3% das sinalizações de voto e deixando com que o atual presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha ampla vantagem, com 47% das intenções de voto.

A pesquisa provocou questionamentos da equipe da pré-campanha de Flávio. Horas depois da divulgação da pesquisa, a coordenação jurídica acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar o levantamento, argumentando que a metodologia adotada pelo instituto teria induzido os entrevistados a uma percepção negativa sobre o nome do Partido Liberal.

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Apesar disso, o PL nega que considera outros nomes para concorrer à presidência da República. Em nota, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que acredita que Flávio voltará a crescer nas pesquisas, com uma “força política e pessoal mais sólida do que nunca”.