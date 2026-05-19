A estratégia do PT para tentar unificar o palanque de Lula no Distrito Federal

O Partido dos Trabalhadores oficializa nesta terça-feira, 19, a pré-candidatura de Leandro Grass (PT) ao governo do Distrito Federal e da deputada Erika Kokay ao Senado pela Federação Brasil da Esperança. Com o PV e o PCdoB, a aliança tem o ato marcado para começar às 18h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, como a largada da esquerda de Brasília para retomar o comando do Palácio do Buriti. A investida, contudo, deixa aberta a possibilidade de formação de um palanque único da esquerda para defender a reeleição do presidente Lula (PT).

Ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Grass concorrerá pela segunda vez ao Executivo distrital. Ele é o nome mais competitivo dentro do campo progressista para polarizar com a governadora Celina Leão, conforme recentes pesquisas. Ainda assim, o PT evita tratar a aposta em seu nome como única alternativa viável. A estratégia procura manter a negociação com o PSB (Partido Socialista Brasileiro), do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tenta viabilizar a candidatura de Ricardo Cappelli, ex-interventor na segurança pública após os atos do 8 de Janeiro de 2023.

“Seguiremos dialogando e trabalhando até o último momento possível pela unidade de todos os partidos que estão comprometidos com a reeleição do presidente Lula e a mudança do DF. Acreditamos que precisamos estar juntos para vencer as eleições e derrotar a tragédia que tem sido o governo de Celina e Ibaneis nesses últimos anos”, declarou Grass ao PlatôBR.

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Na prática, Leandro Grass quer evitar o fracionamento do eleitorado progressista em Brasília, o que respingaria no projeto nacional de Lula (PT). Apesar da preferência do Planalto pelo candidato do PV, as vagas para vice-governador e as suplências de Kokay ao Senado seguem indefinidas. Esses espaços continuam reservados até que as possibilidades de composição com o PSB estejam oficialmente descartadas.