Partido vai testar em pesquisas nome de Cleitinho para o Planalto
Segundo presidente do Republicanos em Minas, nome do senador pode "furar a bolha da esquerda e da direita".
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O Republicanos pretende incluir o nome do senador Cleitinho Azevedo (MG) em próximas pesquisas eleitorais de âmbito nacional para medir a viabilidade de uma eventual candidatura à Presidência da República. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pelo deputado federal Euclydes Pettersen, presidente da legenda em Minas Gerais.
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A movimentação ocorre em um momento de incerteza no campo da direita, após o desgaste da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A crise foi desencadeada pela divulgação de áudios e conversas em que ele solicita recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
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Segundo o dirigente, o movimento não representa divisão entre forças da direita, mas sim uma tentativa de construção de unidade para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve disputar a reeleição. “Neste momento, ninguém pode dizer o que vai acontecer”, afirmou. “A expectativa é que os fatos envolvendo Flávio sejam esclarecidos.”
Pettersen afirmou ainda que o Republicanos chegou a considerar lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Planalto, mas o projeto foi abandonado após a decisão do chefe do Executivo de buscar a reeleição. “Sempre trabalhamos com dois nomes: Tarcísio e Cleitinho”, disse.
Na avaliação do dirigente, o senador mineiro tem potencial para ampliar o alcance eleitoral da direita. Ele cita, como exemplo, o apoio de Cleitinho a pautas defendidas pelo governo Lula, como o fim da escala de trabalho 6x1, proposta que enfrenta resistência em setores conservadores. "O Cleitinho consegue furar a bolha da esquerda e da direita e tem popularidade para enfrentar um nome também popular como o do Lula", avalia.
Impacto em Minas
A eventual candidatura presidencial de Cleitinho também teria efeitos na disputa pelo governo de Minas Gerais, onde o senador lidera as pesquisas de intenção de voto. Segundo Pettersen, o Republicanos avalia alternativas, como o nome do ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, recém-filiado ao partido.
Falcão também é cogitado para compor como vice em uma eventual chapa estadual liderada por Cleitinho, caso ele opte por disputar o Executivo mineiro.
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Procurado, o senador afirmou, por meio de sua assessoria, que a definição sobre seu futuro político “está com o partido”.