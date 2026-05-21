Surge mais um possível pré-candidato à Presidência da República

O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, confirmou à coluna que o partido estuda lançar ao Planalto o senador Cleitinho.

Em meio ao primeiro mandato no Senado, Cleitinho também é cortejado para disputar o governo de Minas Gerais, onde aparece na dianteira das pesquisas eleitorais.

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A possibilidade de mais um nome na corrida presidencial reflete a crise em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro.