Surge mais um possível pré-candidato à Presidência da República
Encarado como piada entre lideranças políticas, o movimento é consequência da turbulência no bolsonarismo
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O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, confirmou à coluna que o partido estuda lançar ao Planalto o senador Cleitinho.
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Em meio ao primeiro mandato no Senado, Cleitinho também é cortejado para disputar o governo de Minas Gerais, onde aparece na dianteira das pesquisas eleitorais.
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A possibilidade de mais um nome na corrida presidencial reflete a crise em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro.