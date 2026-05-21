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FIM DO 'TREM PROSPERA'

‘Minas é pra frente’: governo explica novo slogan

Mudanças refletem prioridades de cada momento da gestão, afirma o Executivo Estadual

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
21/05/2026 18:38 - atualizado em 21/05/2026 18:41

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Peça da nova campanha do governo de Minas
Peça da nova campanha do governo de Minas crédito: Reprodução

O governo de Mateus Simões (PSD) decidiu abandonar o slogan “Aqui o trem prospera” e adotar “Minas é pra frente” como novo lema institucional a partir desta semana. Ao Estado de Minas, a assessoria de comunicação do governo explicou a mudança.

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É o terceiro slogan da gestão Zema/Simões. Quando Romeu Zema (Novo) assumiu o primeiro mandato, em 2019, adotou “Governo diferente, estado eficiente”, trocado por “Aqui o trem prospera”, em agosto do ano passado.

A assessoria informou, por meio de nota, que as mudanças são para “refletir as prioridades e os avanços de cada momento da gestão, sempre em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, transparência e interesse público”.

Herdeiro político de Zema, Simões é pré-candidato à reeleição e tem pregado a continuidade do trabalho enquanto exalta feitos da gestão. A partir de 4 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe publicidade institucional, por ser ano eleitoral.

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‘Minas é pra frente’

A gestão explicou que o novo lema é “uma mensagem que dialoga com o atual momento do Estado e com a continuidade de ações e investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e segurança pública”.

Os eixos educação, saúde, segurança pública e infraestrutura são destacados no site Minas prá frente que exibe a nova campanha, com menções a feitos da gestão Zema/Simões em cada uma das áreas.

“Mais do que uma mudança de linguagem, o conceito reforça a ideia de um estado que avança, gera oportunidades e busca melhorar, de forma concreta, a vida das pessoas nas diferentes regiões de Minas Gerais”, afirma a nota, concluindo com a expressão: “é assim que o trem continua prosperando”.

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“Minas é pra frente” ainda não estampa a comunicação oficial do governo. No Instagram, por exemplo, o perfil oficial do Executivo mineiro segue com o slogan antigo, “Aqui o trem prospera”.

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