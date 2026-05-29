Assine
overlay
Início Política
PRÉ-CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

Em BH, Flávio dividirá agendas com Zema e Caiado após rusgas

Ex-governador mineiro tem feito ataques à pré-candidatura do senador, enquanto o goiano adotou postura mais cautelosa, com críticas indiretas

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
29/05/2026 20:29 - atualizado em 29/05/2026 20:44

compartilhe

SIGA
×
Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado são os principais nomes da oposição a Lula
Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado são os principais nomes da oposição a Lula crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press, Evaristo Sa / AFP e Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Os pré-candidatos à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) dividirão duas agendas em Belo Horizonte na próxima semana. Os encontros acontecem logo após rusgas entre os nomes da oposição, em meio às revelações sobre a relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O trio de opositores ao presidente Lula (PT) estará no evento de encerramento do Eloos Itatiaia Agro, que recebe autoridades e especialistas para debater o agronegócio brasileiro na noite da próxima segunda-feira (1º/6).

Flávio, Zema e Caiado voltam a compartilhar o mesmo espaço no dia seguinte, quando vão à abertura da 21ª edição da Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina, no Parque de Exposições da Gameleira.

O áudio vazado em que o senador cobra R$ 134 milhões de Vorcaro para bancar o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o estopim de ataques e críticas por parte de Zema e Caiado, que buscam conquistar o eleitorado bolsonarista e se consolidar como alternativas da oposição para a disputa presidencial de 2026.

Leia Mais

O ex-governador mineiro foi mais duro: logo após o vazamento, criticou Flávio e intensificou ataques. Nessa segunda-feira (25/5), deixou clara a intenção de enfraquecer a pré-candidatura do antigo aliado ao afirmar: "Quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula".

Por outro lado, Caiado foi mais cauteloso e evitou criticar diretamente o senador. Em fala sobre Vorcaro, afirmou que “quem está contaminado não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República”. Também cobrou explicações sobre a relação com o banqueiro e o investimento em Dark Horse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da crise na pré-candidatura de Flávio, Zema e Caiado até ensaiaram se unir em uma chapa conjunta, mas a possibilidade de composição parece ainda não ter prosperado.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro novo pl psd romeu-zema ronaldo-caiado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay