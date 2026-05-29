Em BH, Flávio dividirá agendas com Zema e Caiado após rusgas

Os pré-candidatos à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) dividirão duas agendas em Belo Horizonte na próxima semana. Os encontros acontecem logo após rusgas entre os nomes da oposição, em meio às revelações sobre a relação de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O trio de opositores ao presidente Lula (PT) estará no evento de encerramento do Eloos Itatiaia Agro, que recebe autoridades e especialistas para debater o agronegócio brasileiro na noite da próxima segunda-feira (1º/6).

Flávio, Zema e Caiado voltam a compartilhar o mesmo espaço no dia seguinte, quando vão à abertura da 21ª edição da Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina, no Parque de Exposições da Gameleira.

O áudio vazado em que o senador cobra R$ 134 milhões de Vorcaro para bancar o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o estopim de ataques e críticas por parte de Zema e Caiado, que buscam conquistar o eleitorado bolsonarista e se consolidar como alternativas da oposição para a disputa presidencial de 2026.

O ex-governador mineiro foi mais duro: logo após o vazamento, criticou Flávio e intensificou ataques. Nessa segunda-feira (25/5), deixou clara a intenção de enfraquecer a pré-candidatura do antigo aliado ao afirmar: "Quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula".

Por outro lado, Caiado foi mais cauteloso e evitou criticar diretamente o senador. Em fala sobre Vorcaro, afirmou que “quem está contaminado não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República”. Também cobrou explicações sobre a relação com o banqueiro e o investimento em Dark Horse.

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Diante da crise na pré-candidatura de Flávio, Zema e Caiado até ensaiaram se unir em uma chapa conjunta, mas a possibilidade de composição parece ainda não ter prosperado.