O ceticismo em torno do encontro entre Caiado e Zema
Conversa entre os dois pré-candidatos animou parte dos aliados, mas aliança esbarra na realidade
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Um presidente de partido de centro disse à coluna considerar “muito pouco provável” uma eventual aliança entre Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) na corrida presidencial.
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“Difícil algum deles ceder, e ainda convencer o próprio partido”, afirmou, sob reserva.
A coluna noticiou, em primeira mão, nessa terça-feira, 26, o encontro reservado entre os dois pré-candidatos, em São Paulo. Após a conversa, interlocutores de ambos passaram a ventilar a possibilidade de uma composição de chapa, com um dos governadores na vice do outro.
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Manter uma candidatura própria até o fim pode ajudar a fortalecer a bancada de deputados e projetar o nome para 2030.