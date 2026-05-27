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O ceticismo em torno do encontro entre Caiado e Zema

Conversa entre os dois pré-candidatos animou parte dos aliados, mas aliança esbarra na realidade

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/05/2026 16:13 - atualizado em 27/05/2026 17:30

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O ceticismo em torno do encontro entre Caiado e Zema
O ceticismo em torno do encontro entre Caiado e Zema crédito: Foto: Divulgação

Um presidente de partido de centro disse à coluna considerar “muito pouco provável” uma eventual aliança entre Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) na corrida presidencial.

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“Difícil algum deles ceder, e ainda convencer o próprio partido”, afirmou, sob reserva.

A coluna noticiou, em primeira mão, nessa terça-feira, 26, o encontro reservado entre os dois pré-candidatos, em São Paulo. Após a conversa, interlocutores de ambos passaram a ventilar a possibilidade de uma composição de chapa, com um dos governadores na vice do outro.

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