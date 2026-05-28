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HOMENAGEM

Flávio Bolsonaro vai receber título de cidadão honorário de BH

Senador será condecorado na próxima terça-feira (2/6) na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereador Vile Santos, do PL, é autor do projeto

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/05/2026 13:42

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, também participará de evento público na capital mineira na próxima terça (2/6) crédito: PlatôBR

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte.

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A cerimônia ocorrerá na próxima terça-feira (2/6), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a partir das 17h.

Autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL), o vereador Vile Santos (PL) justificou que a concessão do título “é uma forma de reconhecer sua trajetória e de receber nosso futuro presidente com as boas-vindas que só o povo mineiro sabe oferecer”.

Ao Estado de Minas, Vile explicou que estão convidados para o evento parlamentares "mais ligados à direita", entre vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, além da "militância" ligada ao campo político.

A cerimônia ocorre em meio a uma crise da pré-campanha do “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua ligação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que é investigado por esquemas de fraude, divulgada pelo site The Intercept Brasil.

Essa será a primeira vez que Flávio Bolsonaro vem à capital mineira durante a pré-campanha. Horas depois, ele também participa de evento público no Sesc Palladium, a partir das 18h, que marcará o lançamento de pré-candidatura do atual deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado. 

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Segundo o deputado, o evento será um momento de “união, diálogo e fortalecimento” de um projeto político ligado à defesa “do trabalhador, da família, da liberdade econômica e do futuro do país”.

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