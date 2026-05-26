Tebet sobre viagem de Flávio aos EUA: 'Foi resolver o problema do filme?’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A pré-candidata ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) questionou, nessa segunda-feira (25/5), a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos e cobrou explicações sobre o objetivo da agenda no país. A expectativa é de que o parlamentar se reúna com o presidente americano Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, acompanhado do irmão, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nesta semana.

Durante participação em uma roda de conversa organizada pelo movimento "Direitos Já! Fórum pela Democracia, em São Paulo", Tebet afirmou não saber se Flávio foi aos Estados Unidos apenas para dialogar com Trump ou se também tentaria tratar de questões relacionadas ao filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alvo de investigações da Polícia Federal (PF).

A ex-ministra do governo Lula levantou suspeitas sobre a destinação de recursos ligados à produção e afirmou que cabe ao senador esclarecer o teor das conversas no exterior. Tebet também citou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e mencionou questionamentos sobre despesas relacionadas ao irmão do senador.

A pré-candidata também citou as suspeitas envolvendo o filme Dark Horse e recursos que teriam sido transferidos ao projeto. Segundo as investigações, o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria transferido ao menos R$ 61 milhões para um fundo criado pela família Bolsonaro nos Estados Unidos, supostamente para financiar a produção. O fundo foi criado pelo advogado Paulo Calixto, que atua na defesa de Eduardo Bolsonaro nos EUA, e também teria intermediado a compra da casa onde o ex-deputado mora.

Na fala, Tebet ironizou a estratégia política de Flávio Bolsonaro ao dizer que o senador estaria conversando com “um reduto muito pequeno de brasileiros” no exterior, enquanto o eleitorado está no Brasil.

“Eu não sei o que ele foi fazer lá, [se] foi mesmo só dialogar com Trump ou se foi resolver o problema do filme, que não sei se vai sair, que diz que ia levar R$ 130 milhões, que a princípio é R$ 60 [milhões]. Esse R$ 60 [milhões] que uma parte foi pro advogado do irmão dele para comprar mansão que o cujo irmão mora", pontuou.

“Essa pergunta tem que ser dirigida a ele: o que o pré-candidato foi fazer nos Estados Unidos? A não ser que ele foi falar com um reduto muito pequeno de brasileiros que votam dos Estados Unidos, porque a maioria dos eleitores estão no Brasil, ele tem que estar aqui pedindo voto", completou.

A Polícia Federal apura se parte dos recursos enviados ao filme sobre Jair Bolsonaro foi usada em despesas pessoais de Eduardo nos Estados Unidos e se o dinheiro também financiou ações de lobby do ex-deputado contra autoridades brasileiras em articulação com o governo Trump.

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Simone Tebet participou do evento na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, em encontro com membros da sociedade civil paulista.

