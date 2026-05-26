Assine
overlay
Início Política
RELAÇÃO BRASIL-EUA

Flávio pediu para Trump considerar CV e PCC como organizações terroristas

Se eleito presidente, senador prometeu cooperação com EUA, Israel e outros países para combater o crime organizado

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
26/05/2026 19:22 - atualizado em 26/05/2026 19:23

compartilhe

SIGA
×
Flávio Bolsonaro e Donald Trump
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Donald Trump se encontraram nesta terça-feira (26/5) na Casa Branca; evento não constou na agenda oficial do presidente americano crédito: Reprodução/X e Kevin Dietsch / GETTY IMAGES

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considere facções criminosas brasileiras como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após se reunir com Trump, Flávio concedeu entrevista coletiva na biblioteca White-Meyer House. Ele quis usar o espaço da embaixada brasileira em Washington para o depoimento, mas disse que o Itamaraty não respondeu à solicitação.

 

Facções como terroristas

“Fui fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que elas são. Temos um em cada quatro brasileiros morando em áreas dominadas por facções criminosas, que impõem as próprias regras. Vamos libertar essas pessoas”, afirmou o senador.

Leia Mais

Ele prometeu acordos não só com os EUA, mas com países da América Latina e da Europa, além de Israel, para o combate do crime organizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A coletiva ainda foi marcada por alfinetadas ao presidente Lula (PT), que encontrou Trump em 7 de maio. Flávio afirmou que o petista, diferente dele, foi “fazer lobby para traficantes”.

Tópicos relacionados:

bolsonaro comando-vermelho donald-trump eua flavio-bolsonaro pcc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay