Flávio pediu para Trump considerar CV e PCC como organizações terroristas
Se eleito presidente, senador prometeu cooperação com EUA, Israel e outros países para combater o crime organizado
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considere facções criminosas brasileiras como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.
Após se reunir com Trump, Flávio concedeu entrevista coletiva na biblioteca White-Meyer House. Ele quis usar o espaço da embaixada brasileira em Washington para o depoimento, mas disse que o Itamaraty não respondeu à solicitação.
Facções como terroristas
“Fui fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que elas são. Temos um em cada quatro brasileiros morando em áreas dominadas por facções criminosas, que impõem as próprias regras. Vamos libertar essas pessoas”, afirmou o senador.
Ele prometeu acordos não só com os EUA, mas com países da América Latina e da Europa, além de Israel, para o combate do crime organizado.
A coletiva ainda foi marcada por alfinetadas ao presidente Lula (PT), que encontrou Trump em 7 de maio. Flávio afirmou que o petista, diferente dele, foi “fazer lobby para traficantes”.