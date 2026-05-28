Aliados de Flávio Bolsonaro focam no 2º turno e na união da direita

A ressaca no entorno de Flávio Bolsonaro começa a passar. Aliados defendem que, agora, o foco é o segundo turno e a contenção de divisões na direita.

Dois deputados do PL ouvidos pela coluna nesta quinta-feira, 28, afirmam que a diferença de quatro pontos percentuais entre Lula e Flávio no segundo turno, apontada por pesquisas recentes, é reversível.

“É preciso ter paciência. Vamos ver qual será o impacto da aprovação do fim da escala 6×1 na Câmara e torcer para não surgir mais nada contra o Flávio“, disse um parlamentar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os votos que saem do Flávio ficam na direita. No segundo turno, essa turma volta. Se nada novo surgir, está tudo sob controle”, completou outro.