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Aliados de Flávio Bolsonaro focam no 2º turno e na união da direita

Entorno do pré-candidato do PL acredita que, por enquanto, o pior já passou após a eclosão da crise com Daniel Vorcaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/05/2026 10:43

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Aliados de Flávio Bolsonaro focam no 2º turno e na união da direita
Aliados de Flávio Bolsonaro focam no 2º turno e na união da direita crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A ressaca no entorno de Flávio Bolsonaro começa a passar. Aliados defendem que, agora, o foco é o segundo turno e a contenção de divisões na direita.

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Dois deputados do PL ouvidos pela coluna nesta quinta-feira, 28, afirmam que a diferença de quatro pontos percentuais entre Lula e Flávio no segundo turno, apontada por pesquisas recentes, é reversível.

“É preciso ter paciência. Vamos ver qual será o impacto da aprovação do fim da escala 6×1 na Câmara e torcer para não surgir mais nada contra o Flávio“, disse um parlamentar.

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“Os votos que saem do Flávio ficam na direita. No segundo turno, essa turma volta. Se nada novo surgir, está tudo sob controle”, completou outro.

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