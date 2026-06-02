Câmara de BH é decorada com banners de apoio a Trump
Decoração foi feita para o evento em que Flávio Bolsonaro receberá o título de cidadão honorário de BH
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Um banner gigante em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do pré-candidato à Presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (RJ), foi colocado nas galerias da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).
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Nesta terça-feira (02/06), o senador recebe o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em cerimônia na CMBH. Uma bandeira dos Estados Unidos unida à do Brasil também faz parte da decoração das galerias.
Trump publicou nesta terça-feira, em seu perfil na Truth Social, fotos do encontro que teve com o senador na semana passada, na Casa Branca, e o chamou de "jovem" e "inteligente".
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A menção à visita do pré-candidato foi feita por Trump horas após recomendar um segundo tarifaço sobre os produtos brasileiros.