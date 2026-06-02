‘Irmão, estarei contigo’: BH amanhece com faixas contra Flávio Bolsonaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira (2/6) com faixas espalhadas por diferentes regiões da cidade em protesto contra o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O filho mais velho de Jair Bolsonaro está na capital mineira para receber uma homenagem na Câmara Municipal.

As faixas trazem críticas ao parlamentar e fazem referência a mensagens atribuídas a conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Em áudio divulgado pelo portal "Intercept Brasil", o senador cobra um montante de R$ 134 milhões ao banqueiro para a produção do filme “Dark horse”, cinebiografia de Bolsonaro. Na conversa, Flávio chama o executivo de "irmão" e diz que estará sempre com ele.

A frase "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente" é uma das que aparecem nas faixas espalhadas por BH. “Flávio Rachadinha, onde está o dinheiro do Vorcaro?”, “Me dá um dinheiro aí, meu irmão Vorcaro” e “Vorcaro e Flávio, uma amizade que vai parar na Papuda” são outras mensagens que relacionam o presidenciável ao caso Master.

As placas são um protesto que antecede uma manifestação convocada por movimentos sociais, coletivos populares e torcedores organizados, marcada para às 16h em frente ao Legislativo municipal. Segundo os responsáveis pelo ato, a iniciativa quer questionar a concessão do Título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte ao senador, proposta pelo vereador Vile Santos (PL). A campanha de divulgação ganhou força nos últimos dias e pretende ampliar o debate sobre os critérios adotados para a concessão de honrarias públicas.

"Vamos às ruas contra essa excrescência política: transformar a Câmara Municipal de Belo Horizonte em palco de homenagem para Flávio Rachadinha, amigão de Daniel Vorcaro, o Bolsomaster, em uma honraria proposta por vereador que nem belo-horizontino é", afirma uma das publicações divulgadas pelos organizadores do protesto.

A concentração dos manifestantes está prevista para ocorrer na Avenida dos Andradas, nº 3.100, no bairro Santa Efigênia, região Leste da capital. De acordo com os organizadores, o ato deverá reunir integrantes da torcida organizada do Atlético Mineiro, conhecida como "Galo Mineiro", além de representantes de movimentos sociais e coletivos progressistas.

Os organizadores afirmam que a mobilização terá caráter pacífico e democrático, com o objetivo de expressar oposição política à homenagem sem promover confrontos. Na véspera da manifestação, integrantes da organização estiveram no Ministério Público de Minas Gerais para protocolar uma representação relacionada ao ato. Entre eles estava o pré-candidato a deputado estadual Felipe Gomes (PSOL).

Segundo os organizadores, a iniciativa busca denunciar o que classificam como tentativa de criminalização da manifestação por meio de informações falsas divulgadas nas redes sociais.

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"Essa representação era só sobre o desvio de finalidade do ato. Mas com as fake news que começaram a ser postadas e com toda mentira que eles estão fazendo, já virou criminal. Nós vamos pedir representação contra isso e vamos tomar mais providências", afirmou Felipe Gomes em vídeo divulgado nas redes.