Flávio Bolsonaro visita Mercado Central em BH cercado de apoiadores

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Cercado por apoiadores e sob gritos de “Volta, Bolsonaro”, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) percorreu os corredores do Mercado Central, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (1/6), em sua primeira visita à capital mineira desde o lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A passagem pelo tradicional centro de compras reuniu simpatizantes, provocou manifestações isoladas de opositores e abriu a série de compromissos que o parlamentar cumprirá em Minas Gerais até quarta-feira (3/6).

Na entrada do Mercado Central, apoiadores já o aguardavam com faixas, caixas de som e palavras de ordem contra o PT. Entre os grupos presentes estava um movimento identificado como “Mulheres com Bolsonaro”, que acompanhou a visita. Flávio chegou ao local por volta das 15h30, acompanhado de lideranças do PL e aliados.

Cercado por simpatizantes vestidos de verde e amarelo, o senador teve dificuldade para caminhar pelos corredores estreitos do Mercado Central, onde foi cercado por pessoas que buscavam fotografias, cumprimentos e palavras de apoio.

Durante quase uma hora de permanência, percorreu parte dos corredores, fez uma rápida parada no Comercial Sabiá para tomar café e seguiu para outros compromissos na capital. A intensa movimentação impediu que a imprensa se aproximasse do parlamentar para entrevistas.

“Uma grande honra estar aqui com nossas lideranças mineiras, no mercado do povo, já que outros não podem estar aqui. Nós vamos conseguir alinhar, pode ter certeza. Vai estar todo mundo unido para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT”, disse, em rápida conversa com a imprensa.

Ao longo do trajeto, o senador foi recebido sob gritos de “Volta, Bolsonaro”. Em alguns momentos, no entanto, também enfrentou manifestações contrárias. Pequenos grupos de opositores entoaram palavras como “ladrão” e cobraram explicações sobre a relação do senado com o empresário Daniel Vorcaro. A visita ocorre poucos dias após a divulgação, pelo site "The Intercept Brasil", de um áudio em que o senador cobra R$ 134 milhões ao ex-controlador do extinto Banco Master, preso por suspeita de fraude financeira.

Agenda em Minas

Antes da visita ao Mercado Central, Flávio Bolsonaro esteve no Hospital da Baleia, em agenda fechada. Chamou atenção o uso de uma camisa amarela estampada com a frase “Cê é fi de quem?”, expressão popular associada à cultura mineira.

Acompanhavam o senador os deputados federais Nikolas Ferreira e Domingos Sávio, os deputados estaduais Bruno Engler, Cristiano Caporezzo e Sargento Rodrigues, além do vereador Vile Santos e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Após a agenda no Mercado Central, o senador participa do evento Eloos, realizado no Parque de Exposições da Gameleira, na Região Oeste de BH, onde dividirá espaço com os também presidenciáveis, o ex-governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD).

À noite, Flávio Bolsonaro participa de um jantar promovido por Flávio Roscoe em sua residência, localizada em um condomínio na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O encontro deve reunir cerca de 60 empresários e integrantes do PL.

Segundo Roscoe, a visita do senador representa uma oportunidade para fortalecer o campo conservador em Minas Gerais e avançar nas discussões sobre alianças eleitorais para 2026.

“A vinda dele aqui é extraordinária porque a gente precisa mostrar a cara da direita em Minas e o Flávio hoje representa todo o movimento da direita no Brasil. Eu acredito que tem muito espaço para avançar no diálogo e no debate para que a gente saia daqui com uma posição unificada com relação à disputa do governo e também ao futuro de Minas. Está na hora de discutir projetos e não apenas nomes”, afirmou o empresário, em coletiva de imprensa.

Homenagem na Câmara

A agenda de Flávio Bolsonaro em Minas prossegue nesta terça-feira (2/6). Pela manhã, o senador visitará a Megaleite. À tarde, receberá o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em cerimônia na Câmara Municipal.

A homenagem, proposta pelo vereador Vile Santos, tornou-se alvo de mobilizações contrárias. A Força Atleticana Revolucionária convocou um protesto em frente ao Legislativo municipal durante a solenidade. Já o Coletivo Alvorada anunciou um ato classificado como “pacífico e cultural”, com concentração marcada para uma hora antes da cerimônia.

De acordo com os organizadores, a manifestação deverá reunir movimentos sociais, coletivos e torcidas antifascistas em repúdio à concessão da honraria ao senador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a solenidade, Flávio participará do lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado. Na quarta-feira (3/6), a agenda inclui compromissos em Contagem, na Grande BH, visita às obras do aeroporto de Betim, também na região metropolitana, e atividades ligadas ao Parque Fenamilho de Minas, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.