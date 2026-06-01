Lula ganha de Flávio Bolsonaro e empata com Zema e Caiado no 2º turno

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (1º/6) pelo instituto Real Time Big Data mostra um empate técnico em um eventual segundo turno das eleições presidenciais entre o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) ou o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Simulação da pesquisa mostra vitória do petista contra o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro.

O levantamento considerou outros cenários de segundo turno. Em um cenário contra Caiado, Lula pontua 43%, ao passo que o goiano também recebeu 43% dos votos. Já em um cenário contra Zema, o petista conquistou 43% das intenções, ao passo que o mineiro chegou a 40%. Ao considerar uma margem de erro de dois pontos percentuais, ambos entram em cenário de empate técnico.

Lula x Caiado

Lula: 43%

Ronaldo Caiado: 43%

Nulo/Branco: 8%

Não soube responder: 6%

Lula x Zema

Lula: 43%

Romeu Zema: 40%

Nulo/Branco: 11%

Não soube responder: 6%

Ao considerar o principal nome da direita bolsonarista, que vive um momento de crise na pré-campanha por ter sua ligação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que é investigado por esquemas de fraude, divulgada pelo site The Intercept Brasil, a pesquisa mostra vitória de Lula, com 5 pontos à frente: enquanto pontuou 45% das intenções de voto, o bolsonarista chegou a 40%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 45%

Flávio Bolsonaro: 40%

Nulo/Branco: 8%

Não soube responder: 7%

Outros cenários mostram ampla vantagem de Lula. Considerando uma disputa entre o atual presidente e o ex-governador de Minas Gerais e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, o petista tem vantagem de 24 pontos, com 47% das intenções contra 23% do tucano.

Lula x Aécio

Lula: 47%

Aécio Neves: 23%

Nulo/Branco: 16%

Não soube responder: 14%

Já contra o presidente nacional do Missão, Renan Santos, Lula lidera com 26 pontos à frente.

Lula x Renan Santos

Lula: 46%

Renan Santos: 30%

Nulo/Branco: 12%

Não soube responder: 12%

Cenários de segundo turno:

Lula 45% x Flávio Bolsonaro 40%

Lula 47% x Aécio Neves 23%

Lula 43% x Ronaldo Caiado 43%

Lula 43% x Romeu Zema 40%

Lula 47% x Renan Santos 23%

Liderança de Lula no primeiro turno

Em cenários estimulados de primeiro turno, a liderança de Lula nas sinalizações de voto foi destaque na pesquisa. Em um primeiro cenário, o petista aparece com 38% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro, com 31%, em uma distância de sete pontos. Os demais principais candidatos têm todos uma pontuação menor que 6% das intenções.

Na simulação, os candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) somados atingiram 1%.

Cenário 1:

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 31%

Ronaldo Caiado: 6%

Renan Santos: 6%

Romeu Zema: 4%

Aécio Neves: 3%

Joaquim Barbosa: 3%

Augusto Cury: 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe: 4%

Já em uma segunda simulação, agora com sem o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, houve uma leve redistribuição de votos, mas manteve as lideranças com as quantidades de sinalizações.

Na simulação, os candidatos Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa e Hertz Dias somados ainda atingiram 1%.

Cenário 2:

Lula: 38%

Flávio Bolsonaro: 31%

Ronaldo Caiado: 6%

Renan Santos: 6%

Romeu Zema: 5%

Aécio Neves: 3%

Aldo Rabelo: 1%

Augusto Cury: 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe: 5%

Espontâneo com liderança petista

Já em um cenário espontâneo, quando não há apresentação de nomes à pessoa entrevistada, Lula apareceu na vantagem com 33% dos entrevistados afirmando que votariam nele em um primeiro turno. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo, com 25% das sinalizações, ao passo que o pai dele, que está inelegível e preso após condenação por tentativa de golpe de Estado, apareceu com 2%.

Renan Santos e Caiado também apareceram com 2%, ao passo que 1% sinalizou voto em Zema e 35% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo, ou não souberam responder.

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Cenário espontâneo:

Lula: 33%

Flávio Bolsonaro: 25%

Jair Bolsonaro: 2%

Renan Santos: 2%

Ronaldo Caiado: 2%

Romeu Zema: 1%

Branco/Nulo: 14%

Não sabe: 21%

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada entre os dias 29 e 30 de maio de 2026 e ouviu 2 mil pessoas da população adulta brasileira. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é 05864/2026.