‘Só eu aguento a bronca’, diz Renan Santos, sobre apanhar de petistas e bolsonaristas

Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Partido Missão, disse à coluna não acreditar em uma eventual chapa entre Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Renan afirmou que ambos “não são más pessoas”, mas alegou ser o único capaz de “segurar a bronca de apanhar, ao mesmo tempo, de bolsonaristas e petistas”.

“O único que vai aguentar essa bronca sou eu. Por isso que eu vou continuar no jogo e eles não”, afirmou.

O pré-candidato classificou a situação de Zema como “periglitante”.

“O Zema tentou, tadinho, chamar o Flávio Bolsonaro de incoerente por conta da relação com o Daniel Vorcaro. Mas ele, infelizmente, não tem pulso para segurar a bronca. E eu entendo. Pouca gente consegue. Não é uma coisa que eu possa exigir dos meus concorrentes, nem do Zema nem do Caiado. Eles não vão aguentar”, comentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Renan acrescentou ainda que “muitos no Novo” resistiriam a uma união com Caiado, porque “querem apoiar o Flávio”.