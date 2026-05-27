‘Só eu aguento a bronca’, diz Renan Santos, sobre apanhar de petistas e bolsonaristas
Pré-candidato do Partido Missão minimizou chance de chapa presidencial entre os ex-governadores de Goiás e Minas
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Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Partido Missão, disse à coluna não acreditar em uma eventual chapa entre Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
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Renan afirmou que ambos “não são más pessoas”, mas alegou ser o único capaz de “segurar a bronca de apanhar, ao mesmo tempo, de bolsonaristas e petistas”.
“O único que vai aguentar essa bronca sou eu. Por isso que eu vou continuar no jogo e eles não”, afirmou.
O pré-candidato classificou a situação de Zema como “periglitante”.
“O Zema tentou, tadinho, chamar o Flávio Bolsonaro de incoerente por conta da relação com o Daniel Vorcaro. Mas ele, infelizmente, não tem pulso para segurar a bronca. E eu entendo. Pouca gente consegue. Não é uma coisa que eu possa exigir dos meus concorrentes, nem do Zema nem do Caiado. Eles não vão aguentar”, comentou.
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Renan acrescentou ainda que “muitos no Novo” resistiriam a uma união com Caiado, porque “querem apoiar o Flávio”.