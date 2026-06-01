Organizadas do Atlético e Cruzeiro marcam ato pró-Flávio Bolsonaro em BH

As torcidas organizadas BolsoGalo, do Clube Atlético Mineiro, Direita Azul, do Cruzeiro, e Coelhões da Direita, do América, convocam manifestação a favor do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na porta da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ao final da tarde de terça-feira (2/6). O ato está previsto para acontecer como recepção do presidenciável, que receberá o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em solenidade na Casa, e acontecerá quase ao mesmo tempo que um ato contra o filho de Jair Bolsonaro (PL).

A solenidade está prevista para ter início às 17h, antes da participação do senador em evento público de lançamento de pré-candidatura do atual deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado. Esta é a primeira vez que Flávio vem a Belo Horizonte durante a pré-campanha

Autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL), o vereador Vile Santos (PL) justificou que a concessão do título “é uma forma de reconhecer sua trajetória e de receber nosso futuro presidente com as boas-vindas que só o povo mineiro sabe oferecer”. Ao Estado de Minas, Vile explicou que estão convidados para o evento parlamentares "mais ligados à direita", dentre vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, além da "militância" ligada ao campo político.



A cerimônia ocorre em meio a uma crise da pré-campanha do “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua ligação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que é investigado por esquemas de fraude, divulgada pelo site The Intercept Brasil.

Em publicação nas redes sociais, a torcida BolsoGalo chamou "atleticanos e cruzeirenses patriotas" para uma manifestação em frente à Câmara, com previsão de início às 15h, e acompanhar a cerimônia, duas horas depois.

“Nós, atleticanos de direita da torcida BolsoGalo, estaremos presentes e juntos com nossos amigos cruzeirenses da Direita Azul para apoiar nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro”, diz postagem. O convite explicita ainda o dress code necessário: camisa verde e amarela ou oficial das torcidas ligadas ao campo da direita.

O convite se estendeu à ala direitista da torcida do América, terceiro grande time mineiro, que também convocou a participação no ato de torcedores americanos alinhados à pauta bolsonarista, a partir das 17h. Em publicação nas redes sociais, a organizada Coelhões da Direita defendeu a "união pela pátria e pelo esporte" em uma "grande convocação pelo América e por Minas Gerais": "Flávio Bolsonaro e o Coelhão juntos".

Torcida organizada do América convoca manifestação a favor de Flávio Bolsonaro (PL) Reprodução/Redes sociais

Protestos contra Flávio Bolsonaro

A manifestação acontecerá no mesmo local e data que um protesto contra Flávio Bolsonaro promovido pela torcida organizada Força Atleticana Revolucionária, marcado para às 16h30. "BH não pode virar palco de homenagem para o bolsonarismo. Querem entregar título de cidadão honorário a Flávio Bolsonaro, símbolo de um projeto político que atacou a democracia, perseguiu trabalhadores, desprezou minorias e tentou transformar o Brasil em propriedade de família", manifestou a organizada em postagem nas redes.

"Cidadania honorária se constrói com respeito ao povo, compromisso com a democracia e defesa da vida. Não com bajulação política, nem com homenagem vergonhosa costurada por vereador alinhado à extrema direita", concluiu a Força Atleticana Revolucionária em comunicado.

O Coletivo Alvorada, que é um grupo formado por militantes de esquerda que se organizou durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e atua em ações contra o avanço da extrema direita, também convocou um protesto em frente à Câmara.

O grupo chamou apoiadores, integrantes de movimentos sociais, demais coletivos e torcidas antifascistas para um “ato pacífico e cultural de repúdio” à homenagem, com concentração a partir das 16h. Nas redes sociais, o coletivo questionou a concessão do título e afirmou que a capital mineira é uma “terra de luta e democracia”.

“O cidadão honorário é quem defende BH, não quem se alia a miliciano e banqueiro que lucra com dinheiro roubado de aposentados”, afirma o coletivo em trecho da manifestação divulgada nas redes sociais. O grupo também convocou os participantes a levarem faixas e cartazes para um abraço simbólico na sede da Câmara Municipal.



A assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belo Horizonte esclareceu que profissionais de imprensa e convidados ligados ao evento irão acompanhar a solenidade do plenário. Demais interessados poderão assistir à cerimônia das galerias laterais da Câmara, depois de passarem por credenciamento e revista da segurança.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi procurada para explicar sobre os procedimentos de segurança e acompanhamento dos atos simultâneos e não havia respondido até a publicação da reportagem. O texto será atualizado caso haja posicionamento.

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Agenda

Manifestação das torcidas do Cruzeiro e Atlético pró-Flávio: 15h

Ato do Coletivo Alvorada contra Flávio: 16h

Manifestação da torcida do Atlético contra o Flávio: 16h30

Manifestação da torcida do América pró-Flávio: 17h

Solenidade de cidadão honorário na Câmara: 17h