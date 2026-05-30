No lançamento de streaming do governo, Lula defende 'revolução cultural'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, neste sábado (30/5), o que chamou de "revolução cultural" ao lançar a plataforma de streaming Tela Brasil. O serviço é gratuito e, inicialmente, conta com cerca de 500 títulos nacionais, como filmes - a exemplo de clássicos, como "Deus e o Diabo na Terra do Sol" - e desenhos animados.

"Ajudem esse país a fazer a revolução que ele não fez, a revolução cultural para que esse país definitivamente seja dono do seu nariz, da sua história e das suas coisas", afirmou Lula.

O lançamento da plataforma ocorreu em evento no Rio de Janeiro. O presidente fez um discurso marcado pela defesa da soberania brasileira em áreas como a cultura. Ele foi aplaudido por aliados e artistas convidados para a cerimônia.

"Veja como é importante a cultura, gente. Os americanos tomaram uma surra na guerra do Vietnã, até hoje eles não esqueceram", afirmou Lula. "Mas qualquer jovem de 14, 15 ou 20 anos que for ao cinema e ver um filme do Rambo, ele pensa que os americanos ganharam a guerra do Vietnã, porque o Rambo sozinho derrotou o Vietnã", acrescentou.

"Enlatados de má qualidade"

A declaração ocorre após a decisão dos Estados Unidos de classificar como organizações terroristas as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho. A medida foi vista por aliados de Lula como uma intervenção na política de segurança do Brasil. O presidente não mencionou o caso neste sábado.

Ele disse que os brasileiros estão acostumados com produções culturais estrangeiras e criticou a qualidade de parte dessas obras. "A quantidade de enlatados de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite, porque não tem outra coisa para ver, não permite que a juventude tenha acesso à plenitude da cultura brasileira", afirmou Lula.

Streamign gratuito

O streaming Tela Brasil foi desenvolvido pelo Ministério da Cultura com apoio da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). O objetivo é ampliar o acesso da população à produção audiovisual nacional. Ela já está no ar, em site próprio, integrada ao gov.br.

Em sua fase inicial, o serviço estará disponível apenas na versão web, com previsão de lançamento dos aplicativos para iOS e Android nas semanas seguintes.

O catálogo de estreia reúne obras como curtas, médias e longas-metragens, séries e documentários. A seleção inclui clássicos do cinema brasileiro, filmes indicados ao Oscar e produções contemporâneas, contemplando diferentes regiões, períodos e estilos da cinematografia nacional.

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A plataforma também incorpora recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras.