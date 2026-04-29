Televisão americana vê seu império em risco diante do avanço global do streaming

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Stephen Colbert vai perder o emprego no mês que vem. Ele está ciente disso desde o ano passado, quando a emissora CBS anunciou que encerraria seu programa, o The Late Show, um dos mais importantes da TV americana. Houve indignação, e o canal se defendeu dizendo que a baixa vinha para evitar prejuízo financeiro.



O fim do talk show e a suspensão recente do programa de Jimmy Kimmel -de novo sob a mira de Donald Trump após uma piada com a primeira-dama-, não são casos isolados. Eles indicam uma crise que se abate sobre a tradicional TV americana, forçada a abandonar seu antigo modelo de negócios diante da queda dos anunciantes e da audiência, que agora tem sua atenção disputada pelas plataformas de streaming.



Serviços estes que, repletos de conteúdo de fora dos EUA, ajudaram a desmontar o monopólio americano nas telinhas. A sul-coreana "Round 6", por exemplo, se tornou a série mais vista da Netflix, à frente de obras americanas como "Stranger Things" e "Wandinha". A Netflix exportou também, com sucesso, a alemã "Dark", a francesa "Lupin" e a espanhola "La Casa de Papel".



Em paralelo, há uma onda de produções americanas que buscam estéticas e narrativas de fora, num sinal de que até a produção dos EUA já não se ancora só em seus próprios códigos. Exemplo é a série "One Piece", adaptação do mangá superpopular, que foi elogiada por não abrir mão dos signos japoneses da obra original.



Caso parecido é "Xógum", série da Disney que, embora produzida nos Estados Unidos, é falada quase toda em japonês -e assim bateu recorde de vitórias no Emmy, superando "Game of Thrones", uma joia da TV americana.



Isso era impensável antes. O idioma sempre foi uma barreira -sem falar inglês uma produção dificilmente teria o apoio de Hollywood e poucas chances de escala global. O sucesso de "La Casa de Papel", por exemplo, se deu porque a Netflix comprou seus direitos e a levou além da Europa.



"Nós crescemos sem acesso a programação em língua não inglesa. Zero. Agora, muito por causa do streaming, há conteúdo em outras línguas indo bem de audiência", diz Harry Castleman, autor do livro "Watching TV", sobre a história desse mercado.



O escritor diz ver séries internacionais para fugir da mesmice americana. Mas ele é exceção -seus conterrâneos sempre foram resistentes a conteúdos legendados, ele afirma. "Ficamos acostumados a não ter que nos esforçar."



Não à toa, na terceira temporada de "La Casa de Papel", em 2019, a Netflix contratou atores de ponta para dublar obras em inglês para o público se acostumar com algo até então incomum.



Na época, o streaming afirmou que passou a investir 30% a mais em dublagens, deixando-as como a opção padrão no caso de obras estrangeiras. Outros, como o Prime Video, inclusive adicionaram recursos de inteligência artificial para conseguir verter o áudio para mais idiomas.



O fato é que o streaming virou uma espécie de cavalo de Troia, minando o poder dos grandes estúdios ao impulsionar produções globais. Hoje, um mesmo controle remoto pode levar a obras americanas, a uma novela turca ou a um dorama, formato da Coreia do Sul que estourou no Ocidente.



Dados da Nielsen, empresa que compila informações de audiência, mostram que o streaming -incluindo redes como o YouTube, além de Netflix, Prime Video e outras- já é responsável por metade do consumo de TV nos EUA, com 47% da audiência.



Já a TV linear, que abarca canais pagos e abertos, registrou no início do ano um crescimento pontual, impulsionado por transmissões esportivas e pelo noticiário. Mas o avanço não ilustra a tendência da última década, de queda, com o surgimento de muitos serviços no final da década de 2010. No comparativo entre março de 2025 e janeiro de 2026, a TV linear perdeu 1,8% de participação.



Por isso, então, os anunciantes migraram para o streaming, que, também segundo a Nielsen, concentra 66,7% do tempo de TV com publicidade visto por quem tem entre 18 e 49 anos. A Mondelez, dona da Oreo, por exemplo, cortou quase um terço de seus gastos com publicidade na TV americana entre 2021 e 2024, segundo o The Wall Street Journal.



Essas empresas se aproveitaram da ânsia por novidade, diz a jornalista Aline Diniz, que apresenta o podcast Falando de Nada, sobre os bastidores da indústria. O hit de 2025, a canadense "Rivalidade Ardente", por exemplo, só foi comprada pela HBO após causar enorme frisson nas redes.



Existe ainda uma questão de custos que ajuda a explicar a descentralização do poder dos Estados Unidos na TV, diz Michel Arouca, coapresentador do podcast Falando de Nada. "As plataformas estavam incomodadas com o alto custo de Hollywood. Não à toa, houve a greve dos roteiristas em 2024. É mais barato ir atrás de conteúdo da Coreia, ou produzir na Europa, onde há incentivo fiscal", afirma. A nova série de "Tomb Raider", da Amazon, por exemplo, está sendo gravada em Londres.



Mas as grandes plataformas são americanas -e, portanto, ainda priorizam a produção de lá, diz Monica Albuquerque, que trabalha com desenvolvimento de conteúdo na rede Telemundo, de língua espanhola, em Miami. Ela discorda da ideia de que está em curso um declínio na TV dos EUA. "Ao contrário. O fato de as marcas se abrirem a conteúdos de fora mostra quão forte está a indústria."



É preciso levar em conta, ainda, que essas empresas agem a partir de algoritmos mutáveis, e por isso são muito personalizáveis, o que dificulta avaliar o quanto elas de fato priorizam conteúdos internacionais em detrimento dos americanos, afirma o professor Ramon Lobato, que dá aulas sobre mídia na Swinburne University of Technology, na Austrália.



Um estudo do Observatório Audiovisual Europeu, publicado no ano passado, ajuda a dimensionar os limites dessas mudanças. O levantamento mostrou que, embora obras europeias dominem os catálogos dos serviços de streaming com assinaturas pagas na Europa, a produção americana ainda é mais abrangente, ao lotar catálogo de mais serviços e, portanto, alcançar mais públicos e seguir dominante.



Mas o ponto é que a indústria foi forçada, sim, a se transformar. O Emmy, maior premiação da TV, teve de alterar profundamente suas regras nos últimos tempos para se acomodar às novidades do mercado, lembra a jornalista Aline Diniz. Mas ainda carrega no nome de seu prêmio principal, o Primetime Emmy, o termo um tanto datado que remete à ideia de horário nobre. O conceito perdeu o sentido com o streaming, que hoje domina as principais categorias da premiação.



Além disso, o prêmio teve de reformular as regras de categorias como minissérie e telefilme. Agora essas obras estão sob o guarda-chuva da categoria de minissérie ou série em formato de antologia e acomodam produções mais curtas e de estruturas flexíveis, por vezes com histórias que começam e se fecham a cada episódio, feitas fora da lógica da TV linear.



O streaming aproveitou para tirar sarro dessa crise. Na quarta temporada de "Hacks", a humorista Deborah Vance, em busca de ascensão na TV, tem de inventar estratégias que ajudem a recuperar a audiência do seu talk show.



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É retrato das dificuldades que vivem os apresentadores da vida real. Stephen Colbert, ao saber que ficaria sem o The Late Show, decidiu mudar de área e já escreveu um filme de "O Senhor dos Anéis" -mas talvez agora encontre outra indústria instável.