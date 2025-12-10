Lupin: o que esperar da 4ª temporada da série de sucesso da Netflix

Os fãs de “Lupin” já podem respirar aliviados: a Netflix anunciou, nessa terça-feira (9/12), o primeiro pôster da 4ª temporada de "Lupin". Com previsão de estreia para o outono de 2026, a nova temporada, promete dar continuidade à história do ladrão cavalheiro Assane Diop (Omar Sy). A continuação deve resolver o gancho deixado no final da terceira parte, que colocou o protagonista em sua situação mais vulnerável até agora.

O final da temporada anterior mostrou Assane se entregando à polícia para garantir a segurança de sua esposa Claire e do filho Raoul. No entanto, uma reviravolta na cena final abriu espaço para a principal teoria dos fãs: uma mensagem enigmática, vinda de um vizinho de cela, sugere que seu maior inimigo, o bilionário Hubert Pellegrini, pode estar detido no mesmo local. Essa possibilidade prepara o terreno para um aguardado confronto.

Lançada em 2021, a obra é uma criação de Groege Kay, François Uzan, Marie Roussin, Tigran Rosine e Florent Meyer. O elenco traz Omar Sy no personagem principal, além de Ludivine Sagnier, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Etan Simon, Antoine Gouy, Mamadou Haïdara, Hervé Pierre e Clotilde Hesme.Pellegrini de volta ao jogo.

Caso essa teoria se confirme, a presença de Pellegrini na mesma prisão que Assane mudaria completamente a dinâmica da série. O homem responsável pela morte do pai de Diop e principal antagonista das primeiras temporadas retornaria como uma ameaça iminente. A trama, nesse cenário, poderia se afastar dos grandes roubos para focar em um jogo de xadrez psicológico dentro dos muros da penitenciária.

Nesse possível cenário, o grande desafio de Assane seria proteger sua família do lado de fora enquanto lida com um adversário que conhece seus pontos fracos. Mesmo encarcerado, Pellegrini possui recursos e influência, o que colocaria Claire e Raoul em perigo constante. Se o enredo seguir por esse caminho, a quarta temporada deve explorar essa tensão, forçando o protagonista a elaborar planos ainda mais complexos.

O que mais esperar da 4ª temporada?

Além do possível embate com Pellegrini, outros elementos devem ganhar destaque nos novos episódios. O papel de Benjamin Ferel, o fiel amigo de Assane, continuará sendo crucial. Ele deve funcionar como os olhos e ouvidos do protagonista no mundo exterior, executando as etapas dos planos que Diop não pode realizar pessoalmente. A lealdade dele provavelmente será testada como nunca antes.

A relação de Assane com sua mãe, Mariama, que reapareceu na terceira temporada, também deve ser mais explorada. A desconfiança mútua e os segredos do passado podem se tornar peças importantes em um eventual confronto com Pellegrini. Com a estreia agendada para o outono de 2026, os fãs terão que aguardar para ver como o ladrão mais famoso da França escapará de mais essa armadilha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria