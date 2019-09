"Fleabag" domina o Emmy; "Game of Thrones" vence na temporada de despedida

Em sua temporada de despedida, "Game of Thrones" venceu o Emmy na categoria drama, mas o grande destaque da premiação celebrada no domingo à noite em Los Angeles foi a série de comédia britânica "Fleabag".

Ao contrário da série criada por Phoebe Waller-Bridge, que também venceu como melhor atriz de comédia e melhor roteiro, o triunfo de "Game of Thrones" era previsto, apesar da irritação de vários fãs com o final da produção.

A fantasia épica e violenta da HBO venceu 12 prêmios em sua oitava e última temporada, 10 deles em categorias técnicas, entregues na semana passada. Além da vitória da categoria drama, a produção também rendeu o prêmio de ator coadjuvante para Peter Dinklage.

"GoT" venceu 59 estatuetas do Emmy em oito temporadas.

A premiação fez história com Billy Porter, o primeiro ator negro abertamente gay a vencer um Emmy de melhor ator por uma série dramática ("Pose").

A melhor atriz de drama foi a britânica Jodie Comer, por "Killing Eve", outra série roteirizada por Phoebe Waller-Bridge.

"Ozark" conquistou dois prêmios: Jason Bateman como diretor e Julia Garner como atriz coadjuvante.

"Fleabag" dominou a categoria comédia, ao triunfar como melhor série, atriz e roteiro (os dois prêmios para Waller-Bridge) e melhor direção.

"É realmente maravilhoso saber que uma mulher suja, pervertida e irritada pode chegar aos Emmys", declarou a atriz e roteirista britânica.

"The Marvelous Mrs. Maisel" venceu nas categorias coadjuvantes, com Tony Shalhoub e Alex Borstein.

Bill Harder venceu como melhor ator de comédia por "Barry".

A produção "Chernobyl" triunfou como melhor minissérie, roteiro e direção.

Vencedores do Emmy:

- Melhor série dramática: "Game of Thrones"

- Melhor comédia: "Fleabag"

- Melhor ator de drama: Billy Porter, "Pose"

- Melhor atriz drama: Jodie Comer, "Killing Eve"

- Melhor ator de comédia: Bill Hader, "Barry"

- Melhor atriz de comédia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

- Melhor ator coadjuvante de drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

- Melhor atriz coadjuvante de drama: Julia Garner, "Ozark"

- Melhor ator de comédia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Melhor atriz de comédia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

- Melhor minissérie: "Chernobyl"

- Melhor filme para TV: "Black Mirror: Bandersnatch"

- Melhor ator de minissérie ou filme para TV: Jharrel Jerome, "When They See Us"

- Melhor atriz de minissérie ou filme para TV: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

- Melhor ator coadjuvante de minissérie ou filme para TV: Ben Whishaw, "A Very English Scandal"

- Melhor atriz coadjuvante de minissérie ou filme para TV: Patricia Arquette, "The Act"

- Melhor reality show: "RuPaul's Drag Race"

- Melhor programa de esquetes e variedades: "Saturday Night Live"