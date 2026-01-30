Como assistir novela pelo celular? Veja as opções de streaming

Perder o capítulo de uma novela como "Três Graças" não é mais um problema com o avanço da tecnologia e do streaming. Hoje, as principais emissoras de televisão do Brasil oferecem aplicativos próprios que permitem assistir à programação ao vivo ou rever episódios antigos.

Essa facilidade transformou a maneira como o público consome teledramaturgia. Basta ter o aplicativo certo para acompanhar sua trama preferida a qualquer hora e em qualquer lugar, seja no transporte público, na fila do banco ou no conforto de casa.

Opções para ver novelas no celular

Cada canal aberto costuma ter seu próprio serviço de streaming. A maioria oferece um plano gratuito, que geralmente dá acesso ao sinal ao vivo da emissora, e um plano pago, com um catálogo mais completo que inclui capítulos de novelas, séries e filmes completos.

As principais plataformas disponíveis atualmente são:

Globoplay : serviço da Globo, que transmite novelas como "Três Graças". Oferece acesso à programação, com transmissão ao vivo disponível mediante cadastro (verifique as condições atuais da plataforma), mas o acesso aos capítulos completos após a exibição exige uma assinatura.

Mais SBT : aplicativo do SBT, que disponibiliza capítulos de suas novelas, séries e programas de auditório. Grande parte do conteúdo pode ser acessada sem custo.

Bandplay: o serviço de streaming da Band oferece acesso à programação ao vivo e a trechos ou íntegras de programas já exibidos, além de disponibilizar alguns filmes.

Como começar a assistir

O primeiro passo é acessar a loja de aplicativos do seu celular, seja a App Store (para iPhone) ou a Google Play Store (para Android), e procure pelo nome da plataforma desejada. O download geralmente é rápido e gratuito.

Após instalar o aplicativo, será necessário criar uma conta. Em muitos casos, um cadastro simples com e-mail e senha já libera o acesso ao conteúdo gratuito. Para as funções pagas, é preciso escolher um plano e registrar um método de pagamento.

Com a conta criada, basta usar a ferramenta de busca para encontrar a novela que você quer assistir. Além das tramas atuais, muitos desses serviços também disponibilizam um acervo com produções clássicas, permitindo que o público reveja sucessos antigos.

