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Leandro Hassum se retrata ao vivo com streaming do reality que apresenta

Comediante lê direito de resposta do Disney+, após cometer a gafe de errar o nome da plataforma na 'Casa do patrão': 'Juridicamente precisava'

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
09/05/2026 19:19

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Leandro Hassum lê direito de resposta ao vivo após nova gafe na Casa do patrão:
Leandro Hassum lê direito de resposta ao vivo após nova gafe na 'Casa do patrão' crédito: Tupi

Leandro Hassum leu ao vivo, no programa "Casa do Patrão", um direito de resposta oficial do Disney+ depois de chamar a plataforma que transmite o reality show de "DisneyPlay"(nome que lembra o da plataforma Globoplay). 

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O apresentador levou a situação na esportiva. "Juridicamente precisava ler o texto", disse, antes de iniciar a leitura, emendando com bom humor: "Se estão reclamando, é porque a gente tá bombando, só que foi do nosso parceiro".

Disney+ rebateu com ironia

O comunicado da plataforma, lido por Hassum no ar, tinha tom bem-humorado.

"O Disney PLUS, aquele sinal de mais, vem se posicionar a respeito da fala do honorário apresentador", dizia o texto, acrescentando que "errar o nome faz parte, quem nunca trocou o nome de alguém querido?" e finalizava com uma ameaça na brincadeira: "Da próxima vez, nós vamos te chamar de Evandro Hassum."

Não é a primeira escorregada de Hassum no programa. Em outra oportunidade, o apresentador usou vocabulário do B"ig Brother Brasil" ao se referir ao reality da Record, chamando o "patrão" de "líder".

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