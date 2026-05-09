Leandro Hassum se retrata ao vivo com streaming do reality que apresenta
Comediante lê direito de resposta do Disney+, após cometer a gafe de errar o nome da plataforma na 'Casa do patrão': 'Juridicamente precisava'
compartilheSIGA
Leandro Hassum leu ao vivo, no programa "Casa do Patrão", um direito de resposta oficial do Disney+ depois de chamar a plataforma que transmite o reality show de "DisneyPlay"(nome que lembra o da plataforma Globoplay).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O apresentador levou a situação na esportiva. "Juridicamente precisava ler o texto", disse, antes de iniciar a leitura, emendando com bom humor: "Se estão reclamando, é porque a gente tá bombando, só que foi do nosso parceiro".
Disney+ rebateu com ironia
O comunicado da plataforma, lido por Hassum no ar, tinha tom bem-humorado.
"O Disney PLUS, aquele sinal de mais, vem se posicionar a respeito da fala do honorário apresentador", dizia o texto, acrescentando que "errar o nome faz parte, quem nunca trocou o nome de alguém querido?" e finalizava com uma ameaça na brincadeira: "Da próxima vez, nós vamos te chamar de Evandro Hassum."
Não é a primeira escorregada de Hassum no programa. Em outra oportunidade, o apresentador usou vocabulário do B"ig Brother Brasil" ao se referir ao reality da Record, chamando o "patrão" de "líder".
Assista
O Boninho fez o Hassum se retratar por ter errado o nome do streaming KKKKKKKKK #CasaDoPatrão pic.twitter.com/0K4UZqYVIC
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— PEDRÃO (@Itspedrito) May 9, 2026