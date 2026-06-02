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Nikolas e Flávio Bolsonaro: o gesto político em Minas após críticas

No mês passado, no auge da crise envolvendo a relação do pré-candidato do PL com Daniel Vorcaro, o deputado mineiro estava no Acre

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/06/2026 06:16

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Nikolas e Flávio Bolsonaro: o gesto político em Minas após críticas
Nikolas e Flávio Bolsonaro: o gesto político em Minas após críticas crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Acusado por bolsonaristas de não dar o apoio esperado a Flávio Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira fechou a agenda para acompanhar o pré-candidato do PL em Minas Gerais.

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Nikolas estava no Aeroporto da Pampulha, nessa segunda-feira, 1º, ao lado do grupo mobilizado para receber Flávio.

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Nas redes sociais, porém, os mais atentos miravam menos a recepção e mais as expressões do deputado mineiro enquanto Flávio era questionado sobre o filme do pai. Teve gente procurando sinais nas feições de Nikolas.

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