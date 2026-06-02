Nikolas e Flávio Bolsonaro: o gesto político em Minas após críticas

Acusado por bolsonaristas de não dar o apoio esperado a Flávio Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira fechou a agenda para acompanhar o pré-candidato do PL em Minas Gerais.

Nikolas estava no Aeroporto da Pampulha, nessa segunda-feira, 1º, ao lado do grupo mobilizado para receber Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, porém, os mais atentos miravam menos a recepção e mais as expressões do deputado mineiro enquanto Flávio era questionado sobre o filme do pai. Teve gente procurando sinais nas feições de Nikolas.