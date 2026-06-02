Flávio foge de pergunta sobre Vorcaro e cobra imprensa a questionar Lula

Questionado sobre a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tergiversou e cobrou que a imprensa questione o presidente Lula (PT) sobre uma suposta ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Em coletiva de imprensa após participação no evento Eloos Itatiaia/CNN, nessa segunda-feira (1º/6), em Belo Horizonte, o parlamentar foi questionado sobre uma fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que Flávio foi visitar Vorcaro no fim de 2025 para “ver se conseguia o restante do dinheiro” para o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração contradisse a versão de Flávio, que afirmou que o encontro se deu para "colocar um ponto final" na relação com o banqueiro. Em BH, um jornalista perguntou o motivo da incongruência.

Flávio cobra imprensa

"Todos assistiram à Deolane, acusada de lavar dinheiro para o chefe do PCC, o Marcola, fazendo 'vídeozinho' com o presidente da República dentro do Palácio do Planalto. Qual a explicação que a imprensa está cobrando do Lula?", questionou o pré-candidato.

Deolane está presa após ser indiciada pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais ligados à facção e a seu líder, "Marcola". Apoiadora de Lula, ela chegou a visitá-lo no Palácio do Planalto após o petista assumir o terceiro mandato, em 2023.

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"O PCC está infiltrado no governo federal, e está todo mundo fazendo cara de paisagem. Olha o perigo: o Brasil vai virar um narcoestado", completou Flávio, que afirmou que Lula foi "se arrastar" ao presidente Donald Trump para "fazer lobby" para organizações criminosas.