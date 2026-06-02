Assine
overlay
Início Política
DEOLANE E PCC

Flávio foge de pergunta sobre Vorcaro e cobra imprensa a questionar Lula

Senador quer explicações do presidente sobre suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio da advogada e influenciadora Deolane Bezerra

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
02/06/2026 04:00 - atualizado em 02/06/2026 07:37

compartilhe

SIGA
×
Flávio Bolsonaro durante evento em Belo Horizonte
Flávio Bolsonaro durante evento em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Questionado sobre a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tergiversou e cobrou que a imprensa questione o presidente Lula (PT) sobre uma suposta ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em coletiva de imprensa após participação no evento Eloos Itatiaia/CNN, nessa segunda-feira (1º/6), em Belo Horizonte, o parlamentar foi questionado sobre uma fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que Flávio foi visitar Vorcaro no fim de 2025 para “ver se conseguia o restante do dinheiro” para o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração contradisse a versão de Flávio, que afirmou que o encontro se deu para "colocar um ponto final" na relação com o banqueiro. Em BH, um jornalista perguntou o motivo da incongruência.

Leia Mais

Flávio cobra imprensa

"Todos assistiram à Deolane, acusada de lavar dinheiro para o chefe do PCC, o Marcola, fazendo 'vídeozinho' com o presidente da República dentro do Palácio do Planalto. Qual a explicação que a imprensa está cobrando do Lula?", questionou o pré-candidato.

Deolane está presa após ser indiciada pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais ligados à facção e a seu líder, "Marcola". Apoiadora de Lula, ela chegou a visitá-lo no Palácio do Planalto após o petista assumir o terceiro mandato, em 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O PCC está infiltrado no governo federal, e está todo mundo fazendo cara de paisagem. Olha o perigo: o Brasil vai virar um narcoestado", completou Flávio, que afirmou que Lula foi "se arrastar" ao presidente Donald Trump para "fazer lobby" para organizações criminosas.

Tópicos relacionados:

daniel-vorcaro eleicoes-2026 flavio-bolsonaro imprensa lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay