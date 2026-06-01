Zema admite possibilidade de composição com Caiado

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência, admitiu, nesta segunda-feira (1º/6), a possibilidade de fazer uma chapa conjunta com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), também em pré-campanha pelo Palácio do Planalto.

Zema e Caiado participaram do evento de fechamento do Eloos Itatiaia/CNN, em Belo Horizonte. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal nome da oposição a Lula (PT) no pleito de outubro, também esteve presente.

Na última semana, os candidatos de Novo e PSD ensaiaram uma aliança na tentativa de capturar parte do eleitorado de Flávio, que vive crise na pré-campanha pela revelação da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A composição, entretanto, ainda engatinha e vê resistência dos dois lados em abrir mão de liderar a chapa para ser vice.

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“Essa conversa é muito prematura ainda. Sempre me dei muito bem com o governador Caiado. Fomos colegas de governos de estados durante 7 anos e meio. Conversamos. Dependendo do cenário, a conversa pode prosperar”, avaliou Zema.