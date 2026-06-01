Em BH, Flávio minimiza críticas de Zema sobre Vorcaro: "Estaremos unidos"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, minimizou as duras críticas feitas pelo ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), também em pré-campanha pelo Palácio do Planalto.

“Eu acho que o Zema se precipitou. Tenho a convicção que tanto Zema quanto Caiado, qualquer candidato de centro-direita, a gente vai estar unido para impedir que o Brasil quebre de uma vez por todas nas mãos do PT”, disse Flávio.

A fala foi em entrevista coletiva após participação no evento de fechamento do Eloos Itatiaia/CNN, para debater o agronegócio, na noite desta segunda-feira (1°/6), em Belo Horizonte.

“Há uma tentativa a todo momento de desqualificar esse filme. Não sei qual o medo que as pessoas têm de assistir a uma obra de arte feita em homenagem ao melhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro”, completou.

Logo após a revelação da relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Zema partiu para cima de Flávio, chegando a dizer que quem votar nele estará ajudando o presidente Lula (PT) a se reeleger.

Por outro lado, hoje, dividindo o evento com Flávio, o mineiro adotou tom apaziguador: “Eu estando no segundo turno, tenho certeza que os outros candidatos não irão apoiar o PT, da mesma maneira que eu também não apoiarei. Nós candidatos de direita estaremos todos juntos no segundo turno”.

Flávio Bolsonaro em Minas

Flávio desembarcou em BH no fim da tarde desta segunda, em que visitou o Mercado Central, ícone da capital mineira. Também foi ao Hospital da Baleia antes de chegar ao evento Eloos.

Na terça, ele vai à abertura da Megaleite, principal feira da pecuária leiteira da América Latina, recebe o título de cidadão honorário de BH na Câmara Municipal e participa de encontro do PL Minas.

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O senador encerra a visita a Minas Gerais na quarta, com agendas em Contagem, Betim e Patos de Minas.