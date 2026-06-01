Flávio Bolsonaro questiona operação da PC e insinua 'fins eleitoreiros'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levantou a hipótese de motivação política por trás da operação da Polícia Civil de São Paulo que teve como alvo a produtora do filme "Dark Horse". Em visita a Belo Horizonte nesta segunda-feira (1/6), o pré-candidato do PL à Presidência afirmou que a apuração não tem relação com o filme e insinuou um uso da polícia para "fins eleitoreiros".

“A notícia que eu tenho, que foi o que a prefeitura publicou, é que o contrato foi 100% cumprido, nada de errado. Inclusive, foi um contrato feito muito antes de começar a existir alguma ideia de filme”, afirmou. “Não tem nada a ver com o filme isso. Eu não quero crer que uma parte da polícia esteja sendo usada para fins eleitoreiros”, completou.

A declaração ocorre em meio à repercussão da operação deflagrada pela Polícia Civil paulista na manhã desta segunda. Os mandados foram cumpridos em endereços ligados à empresária Karina Ferreira da Gama, proprietária da Go Up Entertainment, produtora responsável pela cinebiografia de Jair Bolsonaro.

A ação também atingiu a sede da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidade presidida por Karina. A investigação foi autorizada pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de São Paulo e tem como foco um contrato firmado entre o instituto e a administração municipal para o fornecimento de internet gratuita à população.

A polícia investiga suspeitas de superfaturamento do contrato e eventual desvio de recursos públicos para empresas ligadas à empresária. Entre as hipóteses analisadas está a possibilidade de que parte desses recursos tenha sido destinada à produtora responsável pelo filme sobre Bolsonaro.

Em coletiva de imprensa, o senador sugeriu que a operação serviu como uma espécie de “pescaria probatória”, expressão utilizada para definir buscas realizadas sem um fato específico previamente comprovado, na expectativa de encontrar elementos incriminatórios. “Não para ver se teve algum problema nesse contrato de Wi-Fi, mas para tentar, por uma via transversa, encontrar alguma coisa que vá contra o filme do presidente Bolsonaro”, declarou.

A fala do parlamentar ocorre em um momento particularmente sensível para sua pré-campanha presidencial. Nos últimos dias, Flávio Bolsonaro passou a enfrentar questionamentos após a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de áudios atribuídos a ele em conversas com o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Ao comentar a operação desta segunda, o "filho 01" de Jair Bolsonaro procurou reforçar a narrativa de que adversários políticos estariam tentando atingir o legado do ex-presidente. Em tom elogioso ao pai, afirmou que a produção cinematográfica terá papel importante na reconstrução de sua trajetória política. “O filme do Bolsonaro está maravilhoso”, disse. “A história que o meu pai merece que seja contada para toda a população brasileira é a de um grande herói”, completou.

Visita a Minas

A declaração foi dada durante a primeira agenda de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais desde o lançamento de sua pré-candidatura presidencial, em dezembro do ano passado. O senador desembarcou em BH por volta das 14h no Aeroporto da Pampulha, onde foi recepcionado por lideranças políticas do PL. Entre elas estava o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli (PL), apontado como possível integrante da chapa que a legenda tenta construir para a disputa ao governo.

Da Pampulha, Flávio seguiu para o Hospital da Baleia, instituição filantrópica que atua exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a visita, elogiou o modelo de gestão da unidade e destacou a atuação de parlamentares aliados na destinação de recursos por meio de emendas parlamentares à unidade de saúde. “É uma referência. Estou muito bem impressionado com a gestão que foi apresentada para nós”, afirmou.

Flávio também ressaltou a importância eleitoral de Minas Gerais em seus planos. Citando o histórico das eleições presidenciais, afirmou que pretende ampliar sua presença no estado ao longo dos próximos meses. “Quem ganha em Minas Gerais, a história mostra, vence no Brasil”, afirmou.

O senador defendeu a união dos diferentes grupos da centro-direita e da direita em torno de um projeto comum para derrotar o PT nas próximas eleições presidenciais. Apesar das divergências existentes entre lideranças do campo conservador, avaliou que há convergência suficiente para a construção de alianças. “Nós que estamos aqui da centro-direita sabemos o que é melhor para o Brasil”, disse.

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Após a visita ao Hospital da Baleia, Flávio Bolsonaro seguiu para o Mercado Central e, à noite, participa de evento voltado ao agronegócio. A agenda em Minas continua nos próximos dias com compromissos na Megaleite, na Câmara Municipal da capital e em cidades da Região Metropolitana e do interior do estado.