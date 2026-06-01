Em visita a BH, Flávio e aliados mantêm indefinição sobre chapa em Minas

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Apesar de já terem selado uma aliança para as eleições estaduais, PL e Republicanos ainda não chegaram a um consenso sobre quem representará o grupo na disputa pelo governo de Minas Gerais. A definição da candidatura ao Palácio Tiradentes deve ocupar parte das conversas durante a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo estado nesta semana, em meio aos esforços para consolidar o palanque que dará sustentação à sua pré-candidatura à presidência.

“A expectativa é sair daqui com uma posição unificada sobre a disputa do governo de Minas e sobre o futuro do estado", disse o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (PL), nome cotado para ser o vice ou até cabeça de chapa na disputa.

O senador desembarcou em Belo Horizonte na tarde de segunda-feira (1º/6), em sua primeira visita ao estado desde o lançamento da pré-candidatura à Presidência da República, e encontra um cenário ainda indefinido entre os aliados. Embora PL e Republicanos tenham firmado um acordo para caminhar juntos, ainda permanece em aberto quem será o candidato ao governo de Minas.

“Acredito que tem muito espaço para avançar no diálogo, no debate. Acho que tá na hora de começar a discutir projetos e não apenas nomes”, afirmou Roscoe, que recebe o senador em sua residência nesta noite.

A construção passa pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), apontado pelas duas legendas como nome prioritário para disputar o Palácio Tiradentes. No entanto, o parlamentar ainda não confirmou se entrará na corrida estadual. Caso opte por outro caminho, cresce dentro do PL a defesa de uma candidatura própria liderada por Roscoe, que vem ganhando espaço nas discussões internas do partido.

Visita a Minas

Ao longo do dia, Flávio Bolsonaro esteve no Hospital da Baleia, visitou o Mercado Central e, à noite, participou de um encontro voltado ao agronegócio na Gameleira, encerrando a agenda em um jantar reservado com empresários e dirigentes partidários na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante passagem pelo Mercado Central, afirmou acreditar que os aliados chegarão a um entendimento sobre o cenário estadual. “Nós vamos conseguir alinhar, pode ter certeza. Vai estar todo mundo unido para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT”, declarou, em rápida conversa com a imprensa na entrada.

Antes disso, durante visita ao Hospital da Baleia, o senador ressaltou a importância do estado para seu projeto presidencial. Ao comentar a relevância eleitoral de Minas, citou o histórico das eleições nacionais e indicou que pretende intensificar a presença em território mineiro. “Quem ganha em Minas Gerais, a história mostra, vence no Brasil”, afirmou.

A agenda também foi marcada pela repercussão da operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo contra a produtora responsável pelo filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionado sobre o tema durante a visita no Hospital da Baleia, Flávio negou qualquer relação entre a investigação e a produção cinematográfica. A apuração envolve contratos firmados entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido pela empresária Karina Ferreira da Gama, proprietária da produtora.

O senador sugeriu que a operação poderia estar sendo utilizada para atingir indiretamente o filme e afirmou não acreditar que a ação tenha motivação exclusivamente investigativa. “Não quero crer que uma parte da polícia esteja sendo usada para fins eleitoreiros”, disse. Segundo ele, o contrato investigado foi firmado anos antes da concepção do projeto cinematográfico, o que afastaria qualquer conexão entre os fatos.

Mercado Central

Flávio Bolsonaro caminhou nesta tarde pelos corredores estreitos do Mercado Central sob pedidos de fotografias, cumprimentos e manifestações de apoio. O senador chegou ao estabelecimento por volta das 15h30 e permaneceu por quase uma hora.

Durante o percurso, fez uma rápida parada para tomar café e conversar com simpatizantes. O grande fluxo de pessoas provocou momentos de empurra-empurra entre apoiadores, comerciantes, integrantes das equipes de comunicação e seguranças que acompanhavam o senador.

Na entrada do estabelecimento, um pequeno grupo de apoiadores já o aguardava com faixas e caixas de som. Em diversos momentos, o coro de “Volta Bolsonaro” ecoou pelos corredores.

A recepção, entretanto, não foi unânime. Pequenos grupos de opositores também se manifestaram durante a visita. Alguns gritaram palavras de ordem contra o senador e fizeram referências ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, após a divulgação de áudios pelo site The Intercept Brasil envolvendo o nome do parlamentar.

Flávio esteve acompanhado dos deputados federais Nikolas Ferreira e Domingos Sávio, dos deputados estaduais Bruno Engler, Cristiano Caporezzo e Sargento Rodrigues, além do vereador Vile Santos (PL), autor da proposta que concede ao senador o título de cidadão honorário de Belo Horizonte.

Também participou da agenda o vereador Pablo Almeida (PL), aliado de Nikolas Ferreira e personagem recente de um atrito público com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no qual foi chamado de "vagabundo" pelo irmão mais novo de Flávio.

Mais compromissos

A agenda em Minas continua nesta terça-feira (2/6). Pela manhã, o parlamentar visita a Megaleite, considerada a maior feira de pecuária leiteira da América Latina. À tarde, receberá o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em cerimônia na Câmara Municipal, marcada para às 17h.

A homenagem proposta por Vile Santos provocou reações de movimentos sociais e torcidas organizadas, que convocaram manifestações para o horário da solenidade.

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Após a cerimônia, Flávio participará do lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado. Na quarta-feira (3/6), os compromissos incluem agendas em Contagem, visita às obras do aeroporto de Betim e participação em atividades da Fenamilho, em Patos de Minas, onde novas conversas sobre a composição da aliança estadual também são esperadas.