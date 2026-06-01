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ELEIÇÕES 2026

Caiado nega ser vice de Zema e diz priorizar unidade da direita

Ele disse que se reuniu recentemente com o ex-governador mineiro, mas que a chapa com os dois nem chegou a ser tema da conversa entre os candidatos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
01/06/2026 19:25 - atualizado em 01/06/2026 23:12

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Kassab mantém suspense sobre vice de Caiado
Kassab mantém suspense sobre vice de Caiado crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, negou ter tratado da possibilidade de ser vice na chapa de Romeu Zema (Novo), que também disputa o Palácio do Planalto. 

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Segundo Caiado, que está em Belo Horizonte nesta segunda-feira (1/6) para agendas de campanha na capital e no estado, ele se reuniu recentemente com Zema em São Paulo, mas essa possibilidade de ser vice, que chegou a ser ventilada nos bastidores, não foi nem tema de conversa. “Esse assunto não foi tratado de maneira alguma”, afirmou.

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O pré-candidato disse que a pauta do encontro entre os dois se concentrou na necessidade de alinhamento político entre nomes da direita com vistas ao segundo turno. Para ele, a fragmentação do campo pode prejudicar o desempenho eleitoral.

“Se começarmos a nos dispersar, não vamos ter bom resultado. Quem mais quer nos ver divididos é o PT”, disse, em referência ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição. 

Caiado afirmou que não considera adequado discutir composição de chapa neste momento e descartou a iniciativa de propor a Zema uma aliança nesse sentido. “Como é que eu posso propor isso a um colega que também está disputando?”, disse.

Caiado defendeu que a definição de alianças ocorra em etapa posterior da campanha e reiterou que o foco atual é ampliar sua presença nacional e consolidar a pré-candidatura.

A escolha de eventual vice, segundo ele, ainda será discutida no partido, presidido por Gilberto Kassab, em reuniões previstas para os próximos dias. Ele disse ainda que não há também nenhuma definição sobre Kassab ser seu candidato a vice-presidente, como também chegou a ser ventilado.

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“Sem dúvida que ele é a peça principal desse processo todo. Agora nós estamos ouvindo outras pessoas também, nós estamos conversando politicamente, já que é um processo que vai ser definido ainda no mês que vem”, afirmou. 

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