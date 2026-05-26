Caiado e Zema se encontram: quem poderia ser vice de quem?

Como a coluna noticiou, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) se reuniram reservadamente em São Paulo, fora da agenda oficial, nesta terça-feira, 26.

O encontro alimentou especulações dos dois lados.

Entre aliados de Caiado, ganhou força ao longo da tarde a avaliação de que uma chapa com Zema de vice poderia ser um caminho, ou até mesmo que o ex-governador de Minas pudesse desistir da disputa presidencial.

No entorno de Zema, porém, a hipótese de ele deixar a corrida era completamente descartada. E interlocutores do pré-candidato do Novo defendiam justamente o inverso: Caiado como vice.

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