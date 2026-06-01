Renan Santos ‘quer matar bandido como se não houvesse amanhã’

O presidente nacional e fundador do Partido Missão e pré-candidato à presidência da República Renan Santos comentou sobre a nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (1º/6), que analisa cenários das eleições presidenciais de 2026. Ele, que subiu na pesquisa, afirmou que “nunca levou a sério” o instituto, se comparou a Abelardo de la Espriella, candidato de extrema-direita à presidência da Colômbia que chegou ao segundo turno, e disse que “quer matar bandido como se não houvesse amanhã”.

Em um primeiro cenário estimulado, Renan sinaliza 6% das intenções de voto, tendo subido 3 pontos desde a última rodada e empatado com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). No levantamento, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança, com 38% das intenções, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 31%. Na sequência, aparecem os ex-governadores de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidenciável garantiu que vai ganhar as eleições de outubro. Na visão dele, o fato de ter subido na pesquisa deve-se a um ajuste na metodologia do instituto que, para ele, assemelha-se a um movimento feito por demais institutos de pesquisa quando equiparam-se a outras com resultados mais certeiros.

Renan afirmou que o instituto que mais confia é o Atlas, que “faz pesquisa não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro e acertou eleições na Hungria, no Chile, na Argentina e agora acabou de acertar a eleição na Colômbia”. Sobre o último país latino, ele comentou que o instituto previu a vitória de Espriella – o candidato, porém, acabou de chegar ao segundo turno.

ATENÇÃO: DOBREI na intenção de votos na Real Time Big Data! pic.twitter.com/asNxkhUWaM — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) June 1, 2026

Espriella é advogado, líder do movimento “Defensores da Pátria” e tenta sua estreia na vida política com a presidência da República colombiana, sem nunca ter ocupado qualquer cargo público eletivo. Ele é filiado ao partido Movimento de Salvação Nacional, que foi originalmente criado em 1991 e refundado em 2021.

Renan o define como “um cara que vem de um partido pequeno, recém-surgido, de direita, com discurso anticrime” e se comparou com ele, afirmando que “passou a olhar com bons olhos” seu crescimento na pesquisa. “Aqui no Brasil, tal qual na Colômbia, eu sou a novidade das eleições. Eu não tenho rabo preso com ninguém”, afirmou.

A defesa de sua pré-candidatura seguiu com a afirmação de que ele “arrasaria” Lula nos debates, que “não está preso nas discussões idiotas que envolvem os grandes partidos brasileiros” e que “quer matar bandido como se não houvesse amanhã”.

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Ele ainda afirmou que tem interesse em “fazer a economia funcionar”, “fazer todas as reformas possíveis e imagináveis” e “desfavelizar o Brasil”, de modo com que ele “se torne em 30 anos uma das cinco maiores nações do mundo”. Na visão dele, as pesquisas captaram seu potencial: “O brasileiro quer a mesma coisa que eu quero”.