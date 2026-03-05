Banda de Renan Santos e Mamãe Falei pode tocar no Lollapalooza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Limão Rosa, que tem entre seus integrantes o pré-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) e o ex-deputado estadual Arthur do Val (Missão), também conhecido como Mamãe Falei, ambos associados ao Movimento Brasil Livre (MBL), ficou em primeiro lugar na votação popular do concurso “Temos Vagas”, promovido pela rádio 89 FM. A competição seleciona uma banda independente para se apresentar no Lollapalooza Brasil de 2026.

O festival está marcado para os dias 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Apesar da liderança na votação, a participação da banda no evento ainda não está garantida. As 50 bandas mais votadas passam agora pela avaliação de um júri técnico, responsável por escolher o vencedor, que será anunciado em 9 de março.

Na primeira fase, a Limão Rosa recebeu 8.772 votos, superando o grupo Calli, que obteve pouco mais de sete mil. O concurso da rádio busca dar visibilidade a artistas independentes, oferecendo ao vencedor uma vaga no line-up do festival.

A formação da banda reúne Renan Santos nos vocais, gaita e guitarra, Arthur do Val na bateria e o irmão dele, Monstrão Moledo do Val, comandando o baixo. Arthur do Val teve o mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2022 por declarações consideradas misóginas e xenofóbicas sobre mulheres ucranianas durante a guerra no Leste Europeu.

Criada em 2025, a Limão Rosa ainda tem um repertório enxuto nas plataformas digitais. No Spotify, a banda reúne cerca de 7,6 mil ouvintes mensais. Entre as faixas disponíveis estão “Sheherazade Blues”, com mais de 100 mil reproduções, e “Mariana”, que acumula cerca de 63 mil plays.

Com inspiração no rock dos anos 1980, a banda bebe de inspirações brasileiras como estrangeiras. Segundo os integrantes, a proposta musical da Limão Rosa mistura diferentes referências do rock, com influências que vão do glam de Iggy Pop ao experimentalismo do The Velvet Underground. Nos comentários, ouvintes relacionam o som à identidade musical de artistas como The Strokes, Cazuza e Raul Seixas.

Em “Sheherazade Blues”, a banda canta: “Mas me escute aqui, não me leve a mal / Tira esse véu, pois acabou o carnaval / Sai na rua de biquíni em plena rede nacional.” Já em “Mariana”, os versos seguem em tom irônico: “Você não sabe das mancadas que eu dei / Hoje eu erro com classe, baby / Como um lord inglês.”

Antes da repercussão nacional, a banda chegou a se apresentar em julho do ano passado no bar Feitiço de Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG).

A edição de 2026 do Lollapalooza Brasil tem como principais atrações Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, The Creator, Lorde e Lewis Capaldi. O vencedor do concurso da 89 FM será incluído na programação do festival.

