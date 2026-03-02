Conheça TVGirl: a banda nostálgica que viralizou nas redese estará no Lollapalooza Brasil

O grupo TV Girl tornou-se um dos nomes mais comentados do pop alternativo recente, em parte por causa da estética lo-fi e do uso intenso de samples de gravações antigas. Liderada por Brad Petering, a banda norte-americana reúne elementos de indie pop, chillwave e sonoridades retrô, criando faixas que se espalharam pelas plataformas digitais e viralizaram em redes sociais, especialmente no TikTok. Essa combinação ajudou o projeto, que começou de forma discreta, a ganhar destaque em line-ups de grandes festivais, como o Lollapalooza.

Formado em San Diego e atualmente associado à cena indie de Los Angeles, o TV Girl construiu uma identidade baseada em melodias suaves, letras diretas e batidas que lembram produções dos anos 1960 e 1970, misturadas a uma atmosfera moderna. Brad Petering, principal compositor e voz da banda, conduz o projeto com temas que abordam relacionamentos, cotidiano urbano e situações afetivas com um tom frequentemente irônico. Ao longo dos anos, o grupo lançou discos que circularam primeiro em nichos online e, depois, alcançaram públicos cada vez mais amplos.

O que é o TV Girl e por que o grupo se destaca?

O projeto surgiu por volta de 2010, quando Brad Petering começou a lançar faixas que misturavam vocais suaves, bases sampleadas de soul e pop antigo e uma estética de gravação propositalmente envelhecida. A partir de EPs e mixtapes disponibilizados gratuitamente na internet, o grupo atraiu ouvintes que buscavam uma sonoridade intimista, mas com forte apelo melódico.

O TV Girl se destaca pela forma como utiliza samples de gravações antigas, muitas vezes retirados de canções pouco conhecidas ou trilhas de filmes e programas de TV. Esses fragmentos são recortados, reorganizados e combinados com baterias eletrônicas simples, teclados espaciais e linhas de baixo marcantes. O resultado é um tipo de pop retrô contemporâneo, que soa nostálgico e, ao mesmo tempo, adequado ao consumo rápido do streaming e das redes sociais.

Liderado por Brad Petering, o projeto transforma gravações antigas em hits modernos, com letras urbanas e melodias suaves que viraram sensação online – Instagram @tvgirl

Como o TV Girl mistura lo-fi, pop alternativo e samples retrô?

O som do TV Girl costuma ser descrito como uma fusão de indie pop, lo-fi pop e referências vintage. O termo lo-fi aparece porque muitas gravações apresentam textura granulada, ruídos de fita e pequenos defeitos sonoros mantidos de forma intencional. Em vez de buscar clareza máxima, a banda preserva essa atmosfera de gravações antigas, o que reforça o clima de nostalgia presente nas músicas.

Os samples retrô são um elemento central. O grupo utiliza trechos de:

Canções de soul e R&B das décadas de 1960 e 1970;

Gravações de rádio e comerciais antigos;

Filmes e séries que contribuem com falas e efeitos sonoros;

Arranjos de cordas e metais retirados de discos pouco conhecidos.

Esses recortes servem como base para novas músicas, que recebem vocais calmos de Brad Petering e letras que abordam encontros casuais, desencontros amorosos e experiências urbanas. A estética do pop alternativo aparece justamente nessa combinação de temas cotidianos, produção experimental e acessibilidade melódica, o que aproxima a banda de públicos diversos.

Por que o TV Girl viralizou no TikTok e chegou ao Lollapalooza?

O crescimento do TV Girl está diretamente ligado ao ambiente digital. A partir de 2020, diversas faixas da banda começaram a circular como trilha de vídeos curtos no TikTok, impulsionando a popularidade do grupo entre públicos mais jovens. Músicas com refrões marcantes e atmosferas melancólicas, mas dançantes, encaixaram-se bem em edições de vídeos de rotina, moda, estética retrô e conteúdos de humor.

Esse movimento no TikTok gerou um efeito em cadeia:

Aumento expressivo de reproduções em plataformas de streaming; Crescimento de playlists dedicadas ao indie e ao lo-fi pop com presença constante do TV Girl; Demanda maior por shows em diferentes países, inclusive na América do Sul; Convites para festivais de grande porte, como o Lollapalooza.

A presença do TV Girl no Lollapalooza reforça a transição de um projeto inicialmente de nicho para o circuito de grandes eventos. Nos palcos, o grupo costuma adaptar as faixas cheias de samples para uma formação de banda ao vivo, mantendo bases pré-gravadas, mas incluindo instrumentos como guitarras, teclados e bateria, o que dá mais dinâmica às apresentações.

Do nicho online à turnê internacional, o TV Girl prova que a estética vintage e o pop alternativo ainda têm espaço e identidade própria na música contemporânea – Instagram @tvgirl

Quais curiosidades cercam o TV Girl e Brad Petering?

A trajetória do TV Girl reúne diversas curiosidades que ajudam a explicar o apelo do grupo. Uma delas é o fato de que muitos ouvintes descobriram a banda por algoritmos de recomendação, sem divulgação massiva em rádio ou TV. A relação com a internet sempre foi central, desde os primeiros lançamentos em plataformas gratuitas até o uso de capas com estética de colagens antigas e referências pop.

Algumas curiosidades frequentemente associadas ao TV Girl incluem:

Nomes de faixas e álbuns curiosos , que lembram títulos de filmes ou livros românticos, reforçando a ideia de narrativa nas canções;

, que lembram títulos de filmes ou livros românticos, reforçando a ideia de narrativa nas canções; Letras com personagens recorrentes , que criam um pequeno universo dentro da discografia, com histórias cruzadas e temas semelhantes;

, que criam um pequeno universo dentro da discografia, com histórias cruzadas e temas semelhantes; Shows com público que sabe as letras de cor , mesmo em países onde o inglês não é língua oficial, resultado da circulação intensa nas redes sociais;

, mesmo em países onde o inglês não é língua oficial, resultado da circulação intensa nas redes sociais; Estética visual coesa, com cartazes, camisetas e materiais de divulgação que seguem a mesma linha retrô presente nas músicas.

Brad Petering, além de vocalista, atua como principal responsável pela composição, pelos arranjos e pelas escolhas de samples, o que faz do TV Girl um projeto fortemente autoral. Essa característica contribui para uma identidade clara: quem acompanha a banda reconhece rapidamente o estilo, tanto nas canções quanto no visual dos lançamentos e dos videoclipes.

O que esperar do TV Girl nos próximos anos?

Após o aumento de popularidade gerado pelo TikTok e pela presença em festivais como o Lollapalooza, a tendência é que o TV Girl siga expandindo a base de fãs em diferentes regiões. A mistura de pop alternativo, lo-fi e samples retrô consolidou um espaço próprio dentro da cena indie contemporânea, e a circulação por grandes palcos indica que novas parcerias, lançamentos e turnês devem ganhar destaque.

Com uma discografia já consistente e um público fiel, o grupo liderado por Brad Petering parece manter o foco em músicas que preservam a estética vintage, mas continuam dialogando com o presente. O equilíbrio entre nostalgia e atualidade, que marcou a ascensão da banda, tende a permanecer como um dos principais atrativos do TV Girl no cenário musical internacional.