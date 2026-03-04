Como garantir os ingressos para o Lollapalooza, quais os dias e qual a principal atração de cada um dos dias?

O Lollapalooza Brasil 2026 volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março, com uma programação que mistura grandes nomes internacionais e novidades no cenário musical. O festival chega à 13ª edição mantendo o formato de três dias de evento, com múltiplos palcos e atividades paralelas. Ademais, a edição reúne 72 atrações, entre artistas estrangeiros e nacionais, incluindo estreias e retornos aguardados ao país.

Entre os destaques do line-up estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e Chappell Roan, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. Além disso, também retornam ao festival nomes como Lorde, Skrillex e Deftones, reforçando o caráter internacional do Lollapalooza Brasil 2026. A programação distribui 33 atrações internacionais e 17 shows inéditos no país, o que amplia o interesse do público por diferentes gêneros musicais.

Sabrina Carpenter surge como um dos principais nomes do pop atual na programação – depositphotos.com / Image Press Agency

Lollapalooza Brasil 2026: o que esperar da nova edição?

O Lollapalooza Brasil 2026 mantém a proposta de oferecer um grande parque musical a céu aberto, com palcos simultâneos, áreas de alimentação, espaços instagramáveis e ativações de marcas. Assim, a escolha do Autódromo de Interlagos, já tradicional para o evento, possibilita ampla capacidade de público e estrutura para receber shows de grande porte. O festival costuma atrair pessoas de várias regiões do Brasil e também de outros países da América do Sul.

O line-up do Lollapalooza Brasil 2026 conta com artistas de pop, rock, rap, eletrônico e indie, entre outros estilos. Assim, Sabrina Carpenter surge como um dos principais nomes do pop atual na programação. Por sua vez, Tyler, The Creator representa o rap e o hip-hop alternativo. Já a presença de Chappell Roan, encarada como estreia no país, reforça a aposta em artistas que ganharam relevância recente nas plataformas digitais. Por fim, Lorde, Skrillex e Deftones retornam ao festival com repertórios consolidados.

As mudanças de escalação também fazem parte da preparação do Lollapalooza Brasil 2026. A cantora Lolla Young, que havia passado mal em um show, cancelou todos os compromissos e não participa desta edição. Para suprir ausências no line-up, Blood Orange e o cantor Ruel, naturalizado australiano, irão se apresentar na sexta-feira, 20 de março, primeiro dia do festival. Por sua vez, o norte-americano The Dare também cancelou sua participação nas datas sul-americanas, inclusive no Lollapalooza realizado em São Paulo.

Como chegar ao Lollapalooza Brasil 2026 com segurança?

É possível fazer o acesso ao Lollapalooza Brasil 2026 por diferentes meios de transporte, com destaque para o uso do transporte público. A estação de metrô/trem mais próxima do Autódromo de Interlagos é a Estação Autódromo, na Linha 9-Esmeralda. A partir dali, a caminhada até a entrada do festival leva em torno de 20 minutos, dependendo do fluxo de pessoas e da organização do entorno.

Quem preferir deslocar-se por ônibus encontra alternativas no sistema municipal de São Paulo. No site da SPTrans, é possível consultar linhas que atendem a região do autódromo, incluindo itinerários que passam por avenidas importantes da zona sul. Ademais, serviços de carro por aplicativo e transporte oficial do festival também são opções. Porém, a organização recomende planejamento prévio por conta de trânsito intenso e possíveis bloqueios viários nas imediações do evento.

Metrô/Trem: desembarque na Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda) e caminhada até os portões.

desembarque na Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda) e caminhada até os portões. Ônibus urbano: linhas indicadas pela SPTrans para o Autódromo de Interlagos e bairros próximos.

linhas indicadas pela SPTrans para o Autódromo de Interlagos e bairros próximos. Aplicativos e transporte oficial: indicada a checagem de pontos de embarque e desembarque definidos pela organização.

O que é o LollaLovers e como funciona o ingresso do Lollapalooza Brasil 2026?

Para a edição de 2026, o Lollapalooza Brasil lançou, em parceria com o Bradesco, o LollaLovers, um produto voltado a clientes do banco e de instituições parceiras. Essa modalidade oferece um ingresso do tipo Pass, válido para os três dias de festival, com condições diferenciadas na compra. A venda teve início em 22 de julho e está sujeita à disponibilidade de lotes.

O LollaLovers é pessoal, limitado a um ingresso por CPF e não pode ser transferido. Entre os benefícios estão a isenção da taxa de conveniência na compra online, valor mais acessível em relação ao ingresso inteiro tradicional. Ademais, a entrada preferencial no acesso ao festival, 20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial do evento e um pôster comemorativo do Lollapalooza Brasil 2026.

Essa modalidade é exclusiva para portadores de cartões de crédito Bradesco pessoa física, titulares e adicionais, além dos cartões next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras. A operação de venda do Lollapalooza Brasil 2026 é conduzida pela Ticketmaster, por meio de seu site oficial, sem cobrança de taxa de conveniência para o LollaLovers. Cada cliente pode adquirir apenas um Pass LollaLovers por CPF.

Tipo de ingresso: Pass para os três dias de festival.

Pass para os três dias de festival. Limite: um ingresso LollaLovers por CPF.

um ingresso LollaLovers por CPF. Benefícios: isenção de taxa, entrada preferencial, desconto em bebidas e pôster especial.

isenção de taxa, entrada preferencial, desconto em bebidas e pôster especial. Venda: exclusiva para cartões Bradesco, next, Bradescard e Digio.

De forma geral, a tabela de preços do Lollapalooza Brasil 2026 segue a lógica de edições anteriores, com valores variando conforme o tipo de ingresso e o lote. Os ingressos diários (Lolla Day) têm preços mais baixos que o Pass, mas garantem acesso apenas a um dos dias. Já o Pass tradicional para os três dias é mais caro, enquanto o Pass LollaLovers costuma ser oferecido por um valor reduzido em relação ao Pass inteiro convencional, justamente por ser um produto promocional em parceria com o banco. Como os valores exatos podem mudar de acordo com o lote em vigor e eventuais ajustes da produtora, a organização orienta que o público consulte sempre a página oficial da Ticketmaster para conferir o preço atualizado de cada categoria (inteira, meia-entrada, Entrada Social e LollaLovers) antes de concluir a compra.

Como funciona a Entrada Social no Lollapalooza Brasil 2026?

Desde 2018, o Lollapalooza Brasil mantém a Entrada Social, modalidade que conecta a compra de ingressos a ações sociais. Nessa opção, qualquer comprador pode autorizar uma doação automática de R$ 20 para iniciativas como Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança. Em troca da contribuição, o cliente recebe 45% de desconto sobre o valor do ingresso inteiro, o que torna a participação no evento financeiramente mais acessível para parte do público.

A Entrada Social se consolidou como uma forma de aproximar o festival de projetos voltados à educação, cultura e inclusão social, criando um elo entre entretenimento e apoio a organizações que atuam com crianças e adolescentes. A modalidade está disponível para qualquer pessoa, independentemente de vínculo bancário, e segue as regras de compra estabelecidas pela Ticketmaster, responsável pela bilheteria oficial do Lollapalooza Brasil 2026.

a escolha do Autódromo de Interlagos, já tradicional para o evento, possibilita ampla capacidade de público e estrutura para receber shows de grande porte – depositphotos.com / thenews2.com



Quais são os eventos paralelos ao Lollapalooza Brasil 2026?

Além dos três dias de shows no Autódromo de Interlagos, a cidade de São Paulo também recebe apresentações paralelas ligadas ao ambiente do festival. Casas de shows conhecidas, como o Cine Joia e a Audio, programaram apresentações de algumas atrações do lineup em datas próximas ao evento principal.

O Cine Joia recebe a banda TV Girl em 18 de março e, no dia seguinte, 19 de março, o palco é ocupado por Blood Orange, que também integra o Lollapalooza Brasil 2026. Na mesma data, 19 de março, a Audio apresenta o show do Interpol, com abertura da banda Viagra Boys. Os eventos no Cine Joia e na Audio estão marcados para as 22h, com exceção do show do Viagra Boys, previsto para começar às 20h30, antecipando a programação da noite.

TV Girl 18 de março, às 22h, no Cine Joia. Blood Orange 19 de março, às 22h, no Cine Joia. Interpol 19 de março, às 22h, na Audio, com abertura do Viagra Boys às 20h30.

Dessa forma, o Lollapalooza Brasil 2026 se estende além do Autódromo de Interlagos e transforma São Paulo em um circuito de shows durante toda a semana do festival, movimentando diferentes públicos e espaços culturais da cidade.