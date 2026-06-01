Assine
overlay
Início PlatôBr

Pesquisa Big Data revela qual candidato os eleitores enxergam como 3ª via

Levantamento mostrou, ainda, que praticamente metade dos entrevistados se dizem cansados da polarização

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/06/2026 10:14

compartilhe

SIGA
×
Pesquisa Big Data revela qual candidato os eleitores enxergam como 3ª via
Pesquisa Big Data revela qual candidato os eleitores enxergam como 3ª via crédito: Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ Agência CNM

Nem Ronaldo Caiado nem Romeu Zema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º, perguntou aos entrevistados quem representa a terceira via no Brasil.

Renan Santos (Missão) apareceu na liderança, com 26%. Na sequência, veio Romeu Zema (Novo), com 21%. Bem mais atrás, Ronaldo Caiado (PSD), com 8%.

No mesmo levantamento, 48% dos entrevistados disseram estar cansados da polarização e afirmaram desejar uma alternativa de terceira via nas eleições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estreante em disputas eleitorais, Renan tem comemorado os resultados obtidos nas pesquisas até aqui.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay