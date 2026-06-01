Pesquisa Big Data revela qual candidato os eleitores enxergam como 3ª via

Nem Ronaldo Caiado nem Romeu Zema.

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º, perguntou aos entrevistados quem representa a terceira via no Brasil.

Renan Santos (Missão) apareceu na liderança, com 26%. Na sequência, veio Romeu Zema (Novo), com 21%. Bem mais atrás, Ronaldo Caiado (PSD), com 8%.

No mesmo levantamento, 48% dos entrevistados disseram estar cansados da polarização e afirmaram desejar uma alternativa de terceira via nas eleições.

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Estreante em disputas eleitorais, Renan tem comemorado os resultados obtidos nas pesquisas até aqui.