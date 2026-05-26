Tarcísio diz que Flávio ‘tem que explicar muitas questões’ sobre Vorcaro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, disse que o parlamentar “tem que explicar muitas questões” sobre a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Após entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na Zona Norte da capital paulista, nesta terça-feira (26/5), Tarcísio concedeu entrevista coletiva em que foi questionado sobre a relação de Flávio e Vorcaro.

"Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. A população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado", respondeu.

Por outro lado, o governador paulista negou afastamento de Flávio em meio ao escândalo. Disse que não participou de agendas com o senador nos últimos dias porque tem que cumprir agenda do Executivo estadual: “Veja, eu estou governando o estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha".

Flávio e Vorcaro

O Intercept Brasil revelou que Flávio Bolsonaro negociou com o dono do Banco Master o investimento de R$ 134 milhões na produção de “Dark Horse” (azarão, em tradução livre), filme sobre Jair Bolsonaro. Em áudio, o senador cobrou o pagamento de parcelas atrasadas e chamou o banqueiro de “irmão”.

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Depois, o senador admitiu que se encontrou com Vorcaro em São Paulo no final de 2025, após o banqueiro ter sido preso pela primeira vez. Possível ilícito na relação está sendo apurado pela Polícia Federal (PF).

