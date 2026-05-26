Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que Lula fez ‘lobby para traficantes’ com Trump

Senador se encontrou com o presidente americano nesta terça-feira (26/5) e defendeu classificar facções criminosas como grupos terroristas

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
26/05/2026 19:58

compartilhe

SIGA
×
Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República e se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Após encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, concedeu entrevista coletiva com diversas alfinetadas ao presidente Lula (PT), seu principal adversário nas eleições de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Flávio procurou citar diferenças ao petista e lembrou da visita dele a Trump em 7 de maio. Na ocasião, Lula relatou que não discutiu sobre a classificação de facções criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), como organizações terroristas.

“O objetivo central da minha visita foi oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que o Lula veio fazer aqui há algumas semanas. Enquanto o Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, vim fazer exatamente o contrário”, acusou o senador.

Ele disse que ser recebido pelo presidente dos EUA no Salão Oval da Casa Branca é um sinal de “prestígio” do Brasil, “apesar do Lula”.

Leia Mais

Facções como terroristas

“Enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando, implorar para o presidente Trump não declarar organizações criminosas, como CV e PCC, como terroristas, eu faço o contrário. (...) Fui fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que elas são”, relatou Flávio.

“Temos um em cada quatro brasileiros morando em áreas dominadas por facções criminosas, que impõem as próprias regras. Vamos libertar essas pessoas”, prometeu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso eleito, Flávio garantiu fazer acordos não só com os EUA, mas com países da América Latina e da Europa, além de Israel, para o combate do crime organizado.

Tópicos relacionados:

bolsonaro donald-trump flavio-bolsonaro lula trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay