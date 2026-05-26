Trump perguntou se Bolsonaro está bem, diz Flávio: ‘Gesto humano’

Durante encontro com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o parlamentar.

Após a reunião, Flávio Bolsonaro concedeu entrevista coletiva na White-Meyer House. Ele quis usar o espaço da embaixada brasileira em Washington para o depoimento, mas disse que o Itamaraty não respondeu à solicitação.

“O presidente Trump me recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que fez foi perguntar sobre o meu pai. Perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está e como a família tem lidado com tudo isso. Foi um gesto humano”, relatou.

Bolsonaro mandou abraço

O senador ainda revelou que Bolsonaro já sabia da visita e “mandou um abraço” para o presidente americano.

“Nós nem tínhamos sentado na mesa ainda, ele [Trump] já perguntou como está o presidente Bolsonaro. Disse que ele está bem, é uma pessoa muito forte sendo injustiçada. Mas, se Deus quiser, nós honraremos ele. Falei que Bolsonaro mandou um abraço”, completou.

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A reunião se dá no momento mais crítico da pré-candidatura de Flávio, após a revelação da relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

