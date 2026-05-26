A condição de Aécio para disputar a Presidência

Uma reunião da federação PSDB-Cidadania em Brasília nesta terça-feira (26/5) discutiu a possibilidade de lançar o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), ex-governador de Minas Gerais, à Presidência da República.

Após o encontro, a federação apoiou oficialmente o lançamento da pré-candidatura como alternativa à polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), mas Aécio não quis cravar que entrará no pleito, colocando condição.

O ex-governador afirmou que a decisão vai depender “da resposta que setores importantes da sociedade brasileira e do mundo político derem a essa iniciativa”.

Aécio à Presidência?

“Se perguntarem se tenho disposição de liderar um projeto transformador para o Brasil, digo que sim. Se perguntarem se estou preparado para construir esse projeto, digo que sim. Me preparei toda a minha vida durante esses 40 anos de mandato. Agora, se perguntarem se isso é viável, é vocês que vão dizer. É o tempo que vai dizer, e é o reflexo que estamos fazendo hoje aqui na sociedade que vai nos levar a uma decisão. Não preciso ser candidato à Presidência da República para contribuir com o Brasil na superação dessa polarização”, disse, em coletiva após o evento.

O ex-governador disse não gostar de chamar o projeto de “terceira via”: “Eu não vejo nos outros dois [Lula e Flávio] uma via que nos leve ao futuro. Portanto, eu chamo de “a via”. Quem sabe nós possamos construir essa via, esse caminho de transformação para o Brasil. Agora é hora de reflexão, de conversas e, nas próximas semanas, conjuntamente, a federação vai tomar uma decisão”.

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“Eu preciso deixar isso muito claro: não me coloco, nesse instante, como pré-candidato à Presidência da República. Mas me coloco como um brasileiro indignado com o que vem acontecendo com o Brasil e otimista em relação à possibilidade que nós possamos ter de construir um caminho diferente”, completou.

