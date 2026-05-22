Cidadania aprova pré-candidatura de Aécio à Presidência

O Cidadania, partido federado ao PSDB, aprovou a pré-candidatura do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) à Presidência da República como opção da “terceira via”.

Em nota, a legenda anunciou que o nome do ex-governador de Minas Gerais foi aprovado por unanimidade pela Executiva Nacional. O PSDB ainda não se manifestou sobre a possibilidade.

Presidente do Cidadania e vice-presidente da federação, o deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) acredita que Aécio pode superar a polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e “recolocar o foco nos problemas reais do país”.

Aécio à Presidência?

Aécio, que é presidente nacional do PSDB, havia convidado Ciro Gomes para se lançar ao Palácio do Planalto. O ex-ministro, entretanto, optou por se candidatar ao governo do Ceará, onde lidera as pesquisas de intenção de voto.

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No vácuo, o nome do mineiro começou a ser discutido em meio à crise da pré-candidatura de Flávio após o Intercept Brasil revelar que ele negociou o investimento de R$ 134 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no filme “Dark Horse”, sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

