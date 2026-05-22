Lula: ‘Brasil sempre teve complexo de vira-lata’

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o povo brasileiro tem historicamente um “complexo de vira-lata”. Ele defendeu maior autoestima do país frente ao cenário internacional.

Em entrevista à "TV Brasil" nesta sexta-feira (22/5), o petista fez diversos relatos sobre o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse ter aprendido de sua mãe a “não abaixar a cabeça nunca”.

“O Brasil sempre teve complexo de vira-lata. Se tem um país que tem complexo de vira-lata é o Brasil”, disse Lula.

Lula sobre o cenário internacional

O presidente defendeu uma cadeira permanente para o Brasil e outros países em desenvolvimento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), questionando a atual condução do multilateralismo.

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Lula também relatou a forma como o Brasil é visto pelos estadunidenses: “Eles (EUA) pintam os latinos-americanos como traficante de drogas, os árabes como terroristas, os russos mal encarados… E eles são os bonitos. Falei para ele [Trump]: 'Nós não somos assim. O Brasil quer ser tratado com respeito'.”

