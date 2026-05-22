Assine
overlay
Início Política
SENADO

Lula faz apelo a Alcolumbre para pautar PEC da Segurança Pública

Presidente prometeu criar Ministério da Segurança Pública 15 dias após aprovação da PEC

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
22/05/2026 16:58 - atualizado em 22/05/2026 17:48

compartilhe

SIGA
×
Situação do adversário Flávio Bolsonaro faz situação do presidente Lula melhorar para eleições
Presidente Lula participou do programa "Sem Censura", da TV Brasil crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tema decisivo para as eleições deste ano, a segurança virou prioridade do presidente Lula (PT) nos últimos meses. Nesta sexta-feira (22/5), durante entrevista à TV Brasil, ele fez um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pautar a PEC da Segurança Pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Se a PEC for aprovada no Congresso Nacional, o petista disse que vai criar o Ministério da Segurança Pública em apenas 15 dias.

“Estou aguardando o Senado. Faço até um apelo para o presidente Alcolumbre: coloque para votar a PEC da segurança que esse país vai resolver definitivamente o problema da segurança”, pediu Lula.

O presidente ainda prometeu “entrar para valer” no tema da segurança pública: “Não podemos aceitar a ideia de que os bandidos dominam o território”.

Leia Mais

PEC da Segurança Pública

O texto, de autoria do governo federal, apresenta quatro eixos para combater a violência e o crime no país. Entre as propostas, há a iniciativa de tentar sufocar as facções criminosas pelo poderio financeiro, com a criação de um regime jurídico especial para enfrentar essas organizações.

O segundo eixo propõe maior integração entre União, estados e municípios no sistema de segurança pública, em meio a críticas sobre o controle estadual da segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PEC também fortalece políticas penais do sistema carcerário e busca combater a organização complexa das facções criminosas dentro dos presídios. Por fim, o quarto eixo visa modernizar a segurança pública e a execução penal.

Tópicos relacionados:

davi-alcolumbre lula pec-da-seguranca-publica senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay